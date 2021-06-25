CHP medyasında "Kılıçdaroğlu" çatlağı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına niyetlenmesi CHP medyasını böldü. Yandaş Halk TV'de program yapan Ayşenur Arslan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ''sakın ha'' diye seslendi. Arslan, Kılıçdaroğlu'na şans bile tanımadı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışı CHP medyasını da böldü.



Halk TV programcısı Ayşenur Arslan CHP Genel Başkanı'nın adaylığına "Ben Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olsam, ona derim ki sakın ha sakın ha!" ifadeleriyle karşı çıktı.

"SAKIN HA DERİM SAKIN"

Millet İttifakı'nda adaylık bilmecesi sürerken CHP yandaşı Halk TV programcısı Arslan'dan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına itiraz geldi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklaması durumunda Kılıçdaroğlu'nu şanslı görüyor musunuz? sorusuna yanıt veren Arslan, "Hayır hayır.. Ben, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olsam, ona derim ki sakın ha sakın ha! Belki ben de Mansur Yavaş'ı öneririm." dedi.

"ERDOĞAN KARŞISINDA ŞANSI YOK"

Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı durumunda Başkan Erdoğan karşısında şansının olmadığını söyleyen Arslan, Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in işbirliği yaparak seçime girmesi durumunda şansının daha yüksek olabileceğini iddia etti.

CHP'li Tuncay Özkan ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda Millet İttifakı'nın desteğiyle seçimi kazanacağını söylemişti.