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CHP Meclis'teki tezkere için hala karar veremedi

CHP Meclis'teki tezkere için hala karar veremedi
25.10.2021 10:40
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HDP ile dirsek temasta olan CHP, Irak ve Suriye'ye operasyon yetkisini 2 yıl daha uzatan tezkere için karar veremedi. PKK'lı teröristler için endişe içinde olan HDP ile aynı safta olan CHP bugün tezkere için MYK'da tavrını netleştirecek.

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