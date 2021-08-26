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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf ''Çorum ülkedir''

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf ''Çorum ülkedir''
26.08.2021 16:42
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çoorum'daki bir düğün salonunda muhtarlar, STK temsilcileri, oda ve dernek başkanları, meslek örgütleri, iş insanları, kanaat önderleri, kadın kooperatifleri, üretici örgütleri ile toplantı yaptı. Burada yaptığı konuşmada yeni bir gafa imza atan Kılıçdaroğlu, Çorum'a ülke dedi. İşte o anlar...


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da bir düğün salonunda düzenlenen "Kanaat Önderleri Buluşması"nda muhtarlar, oda, dernek başkanları ile sivil toplum kuruluşu ve üretici örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Gaflarıyla ünlü Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada yenisine imza attı.

KILIÇDAROĞLU: ÇORUM, CİDDİ İHRACAT YAPAN BİR ÜLKEDİR

Çorum'un ihracat konusunda ülke ekonomisine yaptığı katkıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, Çorum'un bir şehir yerine ülke olduğunu söyledi.

CHP lideri, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bakın değerli arkadaşlar, Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan bir ülkedir. Şey, ildir."

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