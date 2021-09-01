CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Millet ittifakı olarak birden fazla adayımız olabilir

HDP, CHP ve İYİ Parti'yi aynı potaya sokan güç, Başkan Erdoğan'ın karşısına halen bir aday çıkaramıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında soruya cevap vererek, "Millet ittifakı olarak birden fazla adayımız olabilir" dedi.

Türkiye'nin tekrar uydu devlete geri dönmesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmeye bağlı. Kaos zeminini hazırlamak isteyen ve bu kapsamda birbirine benzemeyen muhalif figürleri bir araya getiren adı gizli ajansın yeni bir planı devrede...

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Türkiye'de seçimlerin zamanında yapılacağını söylemesine rağmen muhalefet liderlerinin erken seçim ısrarı devam ediyor. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda yine Başkan Erdoğan'ın adaylığı açıklanırken, Millet İtifakı'nda belirsizlik sürüyor.

Bu sabah fondaş medya aparatlarından FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki Cumhurbaşkanı adaylığı belirsizliği hakkında da açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili Millet İttifakı'dan birden fazla aday çıkabileceğini vurgulayarak şöyle konuştu:

''GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEME GEÇMEYECEĞİZ' DEMEYECEK"

"Önce kuralları koymalıyız. Temiz bir adam olacak, vatandaşlar arasından ayrım yapmayacak, nefsine hakim olacak, 'güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyeceğiz' demeyecek, yolsuzluklar konusunda dikkat edecek. Aday olacak kişinin devleti bilmesi gerek. Bilen bir insan kurumları geleneklerini bilir.

KILIÇDAROĞLU'NA YENİ EMİR Mİ GELDİ: BİRDEN FAZLA ADAY ÇIKABİLİR

Bizim adayımızı ittifak belirleyecek. Millet İttifak'ı belirleyecek. Bir araya geleceğiz, ilkeleri konuşacağız. Ondan sonra; 'Adayımız budur veya birden fazla adayımız olabilir.' Dediğim gibi bu konu erken bir konu. Ama Türkiye'de eğer tartışılacaksa, Cumhurbaşkanı'nın nitelikleri tartışılmalıdır."