CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz'da hep birlikte mücadele ettik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin kara lekesi 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı bulunan darbecilere ait tankların arasından geçmiş, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun evine gitmişti. Halk hainlere karşı dururken Kılıçdaroğlu’nun bu hareketi Türkiye hafızasına kazınmıştı. Hain gecenin üzerinden daha çok geçmeden Kılıçdaroğlu hafızamızı sınayan bir açıklamada bulundu. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı mücadele verdiğini söyledi.