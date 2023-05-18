CHP karıştı! Gürsel Tekin'in 'Kars'a gitmem' tweeti ne anlama geliyor?

14 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan CHP'de yeni savaşın adı Genel Başkanlık...

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen tarihi seçimi Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranına ulaştı.





Kılıçdaroğlu %44.88 oranında oy alırken ATA İttifakı adayı Sinan Oğan %5.17'de kaldı. Öte yandan FETÖ ve CHP'li isimlerin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.43 oranında oy aldı.





Seçimi Başkan Erdoğan açık ara önde tamamlasa da 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Millet 28 Mayıs'ta iradesini bir kez daha sandığa yansıtarak ikinci yüzyıl için kararını verecek.

CHP FENA ÇARPILDI

Kılıçdaroğlu'nun fark yemesinin yanısıra 7'linin küçük ortakları CHP listelerinden tam 39 sandalye kaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu durumu, "Bizzat masadaki arkadaşları tarafından "sazan sarmalına" alınan Kılıçdaroğlu, gördüğümüz kadarıyla fena halde çarpılmıştır. Bunun hesabını CHP Genel Başkanı'ndan ve CHP Genel Merkezi'nden sormak da o partinin seçmenlerine düşer, bizi ilgilendirmez." ifadeleriyle özetledi.

PARTİ KARIŞTI BAŞKANLIK SAVAŞI KIZIŞTI

Kılıçdaroğlu hezimeti Onursal Adıgüzel, Akan Abdula gibi isimlere fatura etmeye çalışarak yolları ayırsa da Genel Başkanlık savaşı açıktan yaşanır hale geldi.

GÜRSEL TEKİN İLE 'KARS' RESTLEŞMESİ

Kılıçdaroğlu'na seçimin ardından isyan bayrağı açacak isimlerden biri olan Gürsel Tekin'in attığı tweet CHP içindeki çekişmeyi açığa çıkardı. Kılıçdaroğlu "ayağına bağ olmasın" diye apar topar Kars'a göndermek istediği Gürsel Tekin sosyal medya üzerinden adeta rest çekti.

KILIÇDAROĞLU "KARS'A GİT" DEDİ O "İSTANBUL'DA KALACAĞIM" DEDİ

Tekin, Kılıçdaroğlu'nun kendisini seçim çalışmaları için Kars'a görevlendirdiği belirterek bunun aksine çalışmalarına İstanbul'da devam edeceğini belirtti.

Tekin şunları yazdı;

"Seçim çalışması yapmak üzere Kars ilimize görevlendirildim. 12 milyon seçmenin olduğu, sokak sokak bildiğim İstanbul'da çalışmaya devam edeceğim. Özellikle oy kaybettiğimiz veya yeterli oyu alamadığımız ilçelerimizde olacağım."

Ancak parti tabanından gelen tepki sonrası Tekin yarım da olsa geri adım attı. Tekin, "Kars'a elbette gideceğim. Sayın Genel Başkanımızla da görüştük. Talimatı doğrultusunda Halkın Otobüsü İstanbul'u sokak sokak gezecek. Milletimiz kararı ikinci tura bıraktı. Kazanacağız." şeklinde bir paylaşım daha yaptı.

MUSTAFA SARIGÜL PANİĞİ

CHP'de bir de Musfafa Sarıgül paniği yaşanıyor. Daha önce CHP'de Genel Başkanlık yarışı veren Mustafa Sarıgül, kendi kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nin aksine seçimlere CHP listesinden girdi. Kendi memleketi Erzincan'dan CHP'nin oylarını artırarak vekil seçilmesi CHP Genel Merkezi'ni panikletti.

Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti sonrası yeniden Genel Başkanlık için adı geçen isimlerden olan Sarıgül için muhalif kanallara "Sarıgül'ü çok öne çıkarmayın" mesajı gittiği iddia edildi.

EKREM İMAMOĞLU PUSUDA

Pusuda bekleyen bir diğer isim ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu...

Adaylık sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile açıktan yarışan isim olan Ekrem İmamoğlu son ana kadar savaşıp daha sonra Kılıçdaroğlu'na destek açıklamıştı. Bu durum, "İmamoğlu adaylıktan vazgeçti Genel Başkanlık için pusuya yattı" yorumlarını beraberinde getirmişti...

SEÇİMİ BIRAKIP BAŞKANLIK SAVAŞINA GİRDİLER

Yaşananlar CHP içindeki çekişmeyi bir kez daha gözler önüne sererken "28 Mayıs'ta yapılacak seçime hazırlanmak yerine kendi aralarında yeni bir savaşa hazırlanıyorlar" yorumlarını da beraberinde getirdi.