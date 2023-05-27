14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması, CHP'li isimleri de rahatsız etmişti.

13 yıldır Başkan Erdoğan'a karşı kazanamayan Kılıçdaroğlu'nun ilk turda büyük bir hezimete uğraması adaylığını istemeyenleri haklı çıkardı.

Hatta bazı muhalifler ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermezken 2. Turda da desteklemeyeceklerini açık açık dillendirmeye başladılar.

Bunlardan biri de CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan. Atılgan, CHP'nin yanlış aday gösterdiğini söyleyerek "Kılıçdaroğlu ve ekibi sanki CHP'yi bitirmeye ant içmiş gibi davranıyor. İttifak adı altında olmayacak partilerle aynı masaya oturdu. Partiye emek verenleri listeye bile almadı, onun yerine tepeden inme kişileri aday gösterdi. Neresinden tutsanız elinizde kalır. Koltuğunu bırakmamak için bol keseden vekillik dağıttı. Sonuç fiyasko. CHP'lilerin umutlarıyla oynadığı yeter artık" ifadelerini kullandı.

İşte Sabah gazetesi yazarlarından Tuba Kalçık'a konuşan Atılgan'ın o sözleri:

"Kılıçdaroğlu ve ekibi sanki CHP'yi bitirmeye ant içmiş gibi davranıyor. İttifak adı altında olmayacak partilerle aynı masaya oturdu. Partiye emek verenleri listeye bile almadı, onun yerine tepeden inme kişileri aday gösterdi. Neresinden tutsanız elinizde kalır. Koltuğunu bırakmamak için bol keseden vekillik dağıttı. Sonuç fiyasko. CHP'lilerin umutlarıyla oynadığı yeter artık.

İKİNCİ TURDA DA OYUM ERDOĞAN'A

Benim gibi hayal kırıklığı yaşayan çok insan da var. Başarısızlıklarını örtmek için her seçim 'oylarımız çalındı' bahanesini de kullanmaları artık gülünç oluyor. Seçmenin aklıyla alay etmesinler artık. Erdoğan ile aranda 2,5 milyon oy farkı var. Yenildiğinizi kabul edin. Bakın gençliğimden beri CHP'liyim. Partim için yıllarca emek verdim, ter döktüm. Çok önemli görevlerde de bulundum. Partime böyle bir Genel Başkan hiç yakışmıyor. Ben ilk turda Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdim. İkinci turda da oyumu Erdoğan'a vereceğim.

14 Mayıs öncesi HDP seçmenini yanına çekmek için her şeyi yaptı. Baktı ki yetmiyor oyları, şimdi milliyetçi bir ağız ile konuşuyor. Bu tavrı bile samimiyetten ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. Bir eliyle barış işareti yapıyor, diğer eliyle bozkurt işareti yapıyor. Seçmen buna kanar mı? Kılıçdaroğlu ve ekibi bence bir an önce CHP'den gitmeli. İkinci turdan sonra zaten gitmek zorunda kalacak. Partimiz sahipsiz değil. Atatürk'ün partisinin geldiği noktaya bak. Hırsından Muharrem İnce'yi bile harcadı. Herkesle ittifak yaptı ama CHP'nin öz evladını dışladı. İnce'yi kaset komplosu ile saf dışı bıraktılar. Bir de çıkıp 'İnce'ye yapılan çok yanlıştı' diyor, kimse bu açıklamasını inandırıcı bulmuyor. Kılıçdaroğlu'nun son çırpınışları ama seçilemeyecek. Sadece kendini değil, partiyi de bitirdi. İçim sızlıyor, yazıklar olsun..."