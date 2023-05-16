CHP iyice eridi, Küçük ortaklara 37 vekil kaptırdı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabı şaştı!

Milletvekili aday listesini 4 küçük ortağa açıp teşkilatlarındaki yüzlerce siyasinin üstünü çizen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabı 14 Mayıs'ta da tutmadı.

37 KOLTUK KÜÇÜK ORTAKLARA

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP listelerinden seçime giren 4 parti toplamda 37 koltuk elde ederek Meclis'e adım attı. Böylelikle 168 vekil çıkaran CHP'nin yaklaşık yüzde 25 koltuğu buhar oldu.

Sabah gazetesinin haberine göre; Meclis'te kendi gruplarını kuracak olan küçük partilerin vekilleri çıkarıldığında, CHP'li isimlerin koltuk sayısı 131'e geriliyor. CHP, 5 sene önce Meclis'te 146 koltuk kazanmıştı.

CHP listelerinden milletvekili seçimlerine giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, son verilere göre toplamda 37 vekilini Meclis'e taşımayı başardı.

DEVA 14 vekil ile en çok koltuk kazanan parti olurken, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi 10'ar vekil çıkardı. Demokrat Parti ise CHP listeleri sayesinde 3 vekilini Meclis'e gönderdi.

SIFIRA SIFIR ELDE VAR SIFIR

Seçimlerde iddialı olduklarını kanıtlayabilmek için milletvekili adayı olmayan Millet İttifakı'nın 6 genel başkanı da yeni dönemde Meclis'te yer alamayacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde de büyük bir hüsrana uğrayan koalisyon liderleri, Meclis çalışmalarında yeni bir strateji belirlemek zorunda kalacak.

SADULLAH ERGİN'E MECLİS VİZESİ

Adı FETÖ ile sık sık anılan DEVA Partili Sadullah Ergin'e de listesinde yer açan CHP, haftalarca partililerinden büyük tepki görmüştü.

Ankara 1'inci bölge 4'üncü sıradan aday gösterilerek CHP seçmenine dayatılan Ergin, Meclis'e girmeyi başardı.