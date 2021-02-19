CHP, İYİ Parti, HDP ve PKK'dan ortak dil! Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar

Kalleş terör örgütü PKK'nın Gara'da vatandaşlarımızı şehit etmesinin ardından CHP İYİ Parti, HDP ve terör örgütü PKK ortak dilde buluştu. Vatandaşlarımızı katleden PKK'nın elebaşı Duran Kalkan alçakça açıklamalar yaparak katliamdan Başkan Erdoğan'ı sorumlu tuttu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da aynı ifadelerle Erdoğan'ı hedef aldı.