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CHP heykel belediyeciliğine tam gaz devam ediyor! Antalya Finike'de Atatürk heykeline konserli açılış

CHP heykel belediyeciliğine tam gaz devam ediyor! Antalya Finike'de Atatürk heykeline konserli açılış
03.07.2023 12:52

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Son dakika haberleri... CHP'nin belediyecilik anlayışının heykelden ibaret olduğuna bir örnek de Antalya'dan geldi. Antalya Finike'de CHP'li belediye başkanı Muhittin Böcek 40 milyon TL’ye mal olan meydana Cumhuriyetin 100. yılı anısına Atatürk heykeli dikti.

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CHP'li belediyelerin hizmet anlayışının başında heykel yapmak geliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Finike'ye kazandırılan Cumhuriyet Meydanı ve Rekreasyon Alanı, hizmete açıldı.

100. YILA ÖZEL HEYKEL
22 dönüm alan üzerine inşa edilen ve 40 milyon TL'ye mal olan meydana Cumhuriyetin 100. yılı anısına Atatürk heykeli dikildi.

Heykel açılışının ardından ünlü sanatçısı Sefo, Finike Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi.

SEFO KONSER VERDİ
Sevilen şarkılarını meydanı dolduran binlerce kişiyle hep bir ağızdan selendiren Sefo da meydanda ilk konseri vermenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Başkan Muhittin Böcek bu özel ve güzel gecede Antalyalıları yalnız bırakmadığı için Sefo'ya teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti.

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