CHP, HDPKK, İP ve SP’den ihanet metni! Kandil çizgisinde ortak anayasa

İYİ Parti, CHP, HDPKK ve Saadet Partisi arasında gerçekleştirilen gizli anayasa görüşmeleri gündemdeki sıcaklığını koruyor. Millet İttifakı'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun inkar etmesine rağmen CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun 2018 yılında yaptığı bir konuşmada söyledikleri tüm gerçekleri açığa çıkardı. İttifakın iki ortağı ihanet metnini inkar etse de artık mızrak çuvala sığmıyor! Peki gizli anayasanın perde arkasında hangi planlar vardı? Anayasayı kim neden inkar etti, skandal nasıl ortaya çıktı? İşte tüm detaylar.

Partisinden ihraç edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın gündeme getirdiği ortak anayasa çalışma taslağı, Türk siyasetindeki derin ve gizli ilişkiler yumağının çözülmesine neden oldu.



Özdağ, "2018 genel seçimlerinden önce İYİ Parti'den iki kişi Akşener'in talimatı ile divandan habersiz CHP, Saadet ve HDP'lilerle birlikte oturup dört ay boyunca seçimlerin ikinci tura kalması durumunda açıklanacak bir anayasa hazırlamışlar. Ve bundan benim ancak yerel seçimlerden sonra haberim oldu" dedi.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER İNKAR ETTİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gizli anayasa iddialarını reddetmiş ve "Böyle bir anayasa çalışması yok. Kamuoyunda tartışılıyor, ben de hayretle izliyorum" şeklinde konuşmuştu.



Kılıçdaroğlu ayrıca "Biz bir anayasa konusunda çalışma yapacak olursak, başvuracağım ilk parti İYİ Parti, Sayın Meral Akşener'dir. Onun görüşlerini almak olacaktır" dedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Kılıçdaroğlu gibi gizli anayasa söylemlerini kabul etmedi ve "Ben tek bir şey söyleyeyim, biz HDP ile CHP ile Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadık. Nokta. Genel Başkan olarak tekrar söyleyeyim, hiçbir arkadaşım bilgim içinde ya da dışında, bu kadar geniş söylüyorum... Buna sadece HDP değil, CHP, Saadet Partisi, başka var mıydı hatırlamıyorum isnatların arasında. Bir anayasa çalışması yapmadık ama daha ilginç bir şey vardı dün, AK Parti ile de anayasa çalışması yapıyormuşuz. Yani bir tarafta HDP'yle yapıyoruz, bir tarafta da AK Parti ile yapıyormuşuz. Dolayısıyla AK Parti ile de oturup bir anayasa çalışması yapmadık." diye konuştu.



CHP'Lİ KABOĞLU'NDAN GİZLİ ANAYASA İTİRAFI

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu anayasa taslağının gizli bir şekilde yapıldığını ve HDP'nin de olduğunu itiraf etti. İşte Kaboğlu'nun 2018 yılında yaptığı o konuşması:

"Bizlerin yürüttüğü anayasa çalışmaları biraz kamuoyundan uzak bir şekilde yapıldı. Anayasa çalışmaları esasen bu partiyi de kapsamına alacak bir biçimde yürütüldü ki bunlar zannediyorum önümüzdeki haftalarda kamuoyu ile paylaşılacak bu metinler. Bu bakımdan önemlidir. Şimdi dolayısı ile HDP'nin de olması bence önemli ve gerekliydi"



GARO PAYLAN, ''GİZLİ ANAYASA'' ÇALIŞMALARINI DOĞRULADI

Muhalefetin kapalı kapılar ardında yaptığı gizli anayasa çalışmasını HDP de teyit etti. Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, muhalefetin ortak bir anayasa için girişimi olduğunu söyledi.



Paylan, "Hep beraber anayasa çalışması yapmalıyız. Geçmişte bu tip çalışmalar olmuştur. Dediğiniz şekilde olmamıştır. Bu bir girişimdir yalnızca yani anayasa çalışması bir girişim olarak o noktada kalmıştır. Çeşitli çalışmalar bu anlamda olmuştur. Olması doğal olandır" dedi.



TÜRKİYE'Yİ 25'E BÖLECEKLER!

A Haber ekranlarında CHP, İYİ Parti ve HDP ve Saadet Partisi arasında hazırlanan sözde gizli anayasa hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, gizli anayasada bebek katili ve terörist başı Öcalan'a özel statü verileceğini açıkladı. Erdem, Türkiye'nin gizli anayasaya göre 25'e bölüneceğini de söyledi.



BEBEK KATİLİ APO'YA ÖZEL STATÜ VERİLECEK!

Gizli anayasanın içeriği hakkında detaylar veren Erdem, CHP, HDP ve İYİ Parti arasında hazırlanan gizli anayasada terörist başı Öcalan'a özel statü verilmesinin planlandığını açıkladı.

DOĞU'DAKİ KAYYIMLARI KALDIRACAKLAR

Terör örgütü PKK ile işbirliği yapan HDP'li belediyelere atanan kayyımları da eleştiren CHP, HDP ve İYİ Parti üçlüsünün gizli anayasada kayyımların kaldırılmasını da kararlaştırdı. Erdem, kayyım atanan belediyelerin önceden PKK'ya finans kaynağı sağladığını da ifade etti.

FEDERASYON KURULACAK | MİLLET İTTİFAKI TÜRKİYE'Yİ 25'E BÖLECEK

Erdem hazırlanan gizli anayasada Türkiye'nin 25'e bölüneceğinin ve Türkiye'de bir federasyon kurulacağının da kararlaştırıldığını açıkladı.

ATEİSTLİK VE LUTİLİK GELECEK, DİN DERSİNİ KALDIRACAK

MHP İstanbul Milletvekili Erdem ayrıca gizli anayasaya ilişkin "Ateistlik, eş cinsellik anayasal hak olacak. Din dersi kalkacak ve yerine kültür dersi gelecek. Terör örgütü üyeliğinden tutuklu olanlara infaz ertelemesi gelecek." ifadelerini kullandı.