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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: HDP'nin içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: HDP'nin içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir
10.12.2021 18:25

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CHP ve HDP'nin kardeşliği her geçen gün daha da artarak devam ediyor. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye yaptığı güzellemeler dikkat çekerken bugün de yeni bir skandal patlak verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay yaptığı konuşmayla Meclis'i karıştırdı. Altay, HDP'yi savunduğu konuşmasında "HDP içinde terör bağlantılı insanlar olabilir, bu durum partiyi terörist yapmaz" ifadelerini kullandı. Açıklamalarıyla meclisin tepkisini çeken Altay ayrıca "Partinin kurumsal olarak terörize edilmesi doğru değil" şeklinde konuştu.

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