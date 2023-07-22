CHP'yi karıştıran görüntüleri Ekrem İmamoğlu mu sızdırdı? Değişim' sancısı çeken CHP'de krizlerin ardı arkası kesilmiyor.

PARALEL CHP VİDEOSU SIZDIRILDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'Değişim A Takımı' kurarak paralel bir CHP oluşturdu.

Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu paralel CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri sızdı.





Görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken Parti Meclisi üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü anlaşıldı.

Söz konusu dilekçeyi Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık, Erbil Aydınlık ve Selin Sayek Böke'nin imzaladığı ve imza çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan İmamoğlu'nun 'değişim' manifestosunu Bülent Tezcan yazarken; örgüt yapılanmasını Tekin Bingöl ayarladı, Parti Meclisi'ni de Gökhan Günaydın organize etti. CHP Grupbaşkanı Özgür Özel'in de işin içerisinde olduğu sızan toplantıyla net bir gerçek olarak karşımıza çıktı.

GÖRÜNTÜLERİ KİM SIZDIRDI?

İmamoğlu taraftarları söz konusu toplantının Kılıçdaroğlu ekibi tarafından sızdırıldığını iddia ederken bir başka iddia ise; Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin kendi tarafına geçtiğini göstermek isteyen İmamoğlu'nun sızdırma yapmış olacağı...

TAKVİM.COM.TR YAZDI: SIZDIRAN BRÜTÜS EKREM Mİ?

Takvim.com.tr dün sızıntının Ekrem İmamoğlu ekibi tarafından yaptırılmış olabileceğine dikkat çekmiş ve "Sızdıran Brütüs Ekrem mi?" başlığıyla ayrıntıları yazmıştı.

OLAY İDDİA

CHP'deki paralel toplantı siyaset kulislerini sallarken bomba iddialar peş peşe geldi. A Haber'e konuk olan Sabah Yazarı Mahmut Övür ve Prof. Dr. Mazhar Bağlı sızıntının İmamoğlu tarafından yaptırılmış olabileceğine dikkat çekti.

Övür şunları söyledi:



"Aslında bu toplantılar bilinmiyor değil. İmamoğlu da 200 toplantı yaptık diyor. Ben şunu biliyorum; Seçim öncesi başlayan bir süreç bu. Seçim öncesi CHP'nin yönetim kadrosu ile İmamoğlu arasında özel bir ilişki vardı. Engin Altay, Muharrem Erkek, Özgür Özel sürekli İmamoğlu ile özel bir ilişkileri vardı.

Bunun ortaya çıkması şu açıdan önemlidir; Kemal Bey'i parlamentoda temsil eden Özgür Özel'in ve Grup başkanvekili Gökhan Günaydın'ın işin içinde olması. Bu kendi Genel Başkanlarına yönelik bir kumpastır. CHP'lilerin değimiyle ihanetin devreye sokulması anlamına gelir. Bu açıdan etik açıdan ahlaki açıdan ciddi tartışma yaratan bir süreçtir.

"BİZZAT İMAMOĞLU SIZDIRDI"

Tabii kimin sızdırdığı da merak ediliyor. Kimin işine yaradı? Bu açıdan çok şey söylenilir. CHP'lilere göre bunu bizzat İmamoğlu ve ekibi sızdırdı. Çünkü İmamoğlu ve ekibinin çok işine yarayan sonuçlara yol açabilir. Neden? Çünkü; İmamoğlu Kemal Bey'in A Takımı ile birlikte olduğunu hem delegelere hem seçmene hem kamuoyuna göstermiş oldu. Artık geri dönüş mümkün değil.

CHP'lileri de suçlayan İmamoğlu tarafı var. "Bunu ihanet olarak suçladılar, bunun üzerinden siyaset yaptılar" gibi… Bunun çok karşılık bulduğunu sanmıyorum.

Sonuçta böyle şeffaf bir sürecin yönetilmediği çok açık. Bu görüntü o açıdan tartışma yarattı."

SIZINTI KİMİN İŞİNE YARAR?

Mazhar Bağlı ise sızdırılan görüntülerin Ekrem İmamoğlu'nun işine yarayabileceğine dikkat çekerek, "Bu kim tarafından sızdırıldı kimin işine yarar? Ekrem İmamoğlu'nun işine daha çok yarar. Ama burada şöyle bir handikap var; Bana göre İmamoğlu ne kadar kamuoyu önüne çıkarsa insanlar onun bir siyasi aktör olarak herhangi bir meseleye dair fikir sahibi olmadığını hatta İBB ile ilgili bile bir vizyon sahibi olmadığını görerek farkına varacaktır." ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ MEHMET SEVİGEN'DE İMAMOĞLU'NU İŞARET ETMİŞTİ

Öte yandan CHP'li Mehmet Sevigen de söz konusu görüntüleri İmamoğlu ekibinin sızdırmış olabileceğini söylemişti.

"İMAMOĞLU TARAFTARLARI SIZDIRMIŞTIR"

Sevigen'in iddiaları şu şekildeydi;

"Ben İmamoğlu'nun taraftarlarının sızdırdığını düşünüyorum. Biraz önce bir doktor arkadaşım mesaj çekmiş diyor ki; Bu İmamoğlu hiç iş yapmıyor sesi çıkmıyor diye İmamoğlu'nu destekleyenlere bir mesaj vermek için yapıldı. Nasıl olsa 3-4 gün sonra basında bu duyulacak. Diyor ya Ankara'da kim versin bu listeyi... Listeyi verirken zaten duyulacak. Bak işte tartışıyoruz burada. Ne var bu toplantıda kendi Genel Başkanına ihanet edenlerin ayak oyunları. Yumurta topuk siyasetçilerin toplantısı. Türkiye ile ilgili bir mesele var mı? Biz ne yapacağız diyorlar mı? "

İMAMOĞLU ARAŞTIRACAĞIZ DEMİŞTİ

Öte yandan dün yaptığı açıklamada 200 kez toplandık diyen İmamoğlu videonun sızdırılmasına ilişkin "Onu araştıracağız. Ne olmuş, nasıl olmuş, bunu seven kimler var? Parti içinden mi, parti dışından mı bakacağız. Biz partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileri ile konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Oradan sağlıklı kararlar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz" yanıtını vermişti.

İŞİ DANIŞMANLARA YIKMA ÇABASI

Görüşmeye katılan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, basına görüntüleri sızdıranların vekillerin danışmanları olabileceğin söyleyip "Bizimkiler bir hata yapmışlar, milletvekillerinin danışmanlarına link göndermişler. Danışmanlar bizden daha siyasi adamlar, bunu yapmamaları lazımdı." diyerek hedef şaşırtmaya çalıştı.

ENGİN ALTAY: ENTERESAN

Engin Altay toplantıya ilişkin, "Bu tür toplantılar sürekli yapılıyor, normal. Bir şey olmaz. Sızması enteresan" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: KOPUŞA ÇARE ARIYORUZ

Toplantıda yer alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kendisine yönelik tepki ve 'istifa' çağrılarına rest çekti. Özel, "Görevimden istifa etmeyeceğimi, usulüne uygun yarışma taleplerinden de kaçmayacağımı partimiz kamuoyuna ilan ederim" dedi. Özel, "Genel Merkezimiz tarafından yok sayılan duygusal kopuşa bir çare arıyoruz" şeklinde konuştu.

İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na darbe yapmaya hazırlandığı 'Değişim A Takımı'nda kimler var?



İşte o isimler;

"Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Özgür Özel, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel, Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba, Engin Altay, Engin Özkoç, Hakkı Süha Okay, Veysi Hakan Uyanık, Pınar Uzun, Gökhan Zeybek, Sevgi Kılıç..."