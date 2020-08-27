CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'uçak fabrikası' yalanı!

27.08.2020 22:32

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kayseri'de 1925 yılında uçak fabrikasının kurulduğunu biliyorlar mı acaba? Bunların nasıl yok olduğunu, kimler tarafından yok edildiğini biliyorlar mı acaba?" iddiasında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu ilk uçak fabrikası üzerinden hükümete yüklenmeye çalıştı. Ancak uçak fabrikasını CHP yönetiminin engellediğini unuttu.