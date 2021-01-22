CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak gaf: Namussuz siyasete evet diyeceksiniz

Kırşehir ziyaretinde partililerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada öyle bir şey söyledi ki dinleyenlerin şaşkın bakışları dikkatlerden kaçmadı. Kılıçdaroğlu CHP’ye oy isterken “Kendinize güveneceksiniz, bize güveneceksiniz. Namussuz siyasete evet diyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir'de düzenlenen bir programa katıldı.

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada partililerin bile şoka uğradığı bir konuşma yaptı.

"Kendinize güveneceksiniz, bize güveneceksiniz" diyen Kemal Kılıçdaroğlu sonrasında "Namussuz siyasete evet diyeceksiniz" ifadeleriyle CHP'ye oy istedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleri partilileri bile şaşırttı. Kılıçdaroğlu'nun arkasında oturan partililerin bakışları ise gündemden düşmedi.

PARTİ TACİZ VE TECAVÜZ SKANDALLARI İLE ÇALKALANIYOR

Son günlerde CHP denilince herkesin aklına parti içerisindeki taciz ve tecavüz skandalları gelir oldu. Kimi üst düzey yöneticiler tecavüz ve taciz skandalları ile yargılanırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu iğrençliklere sessiz kalması büyük tepki çekti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na canlı bağlantıyla katıldı. Konuşmasında CHP'ye sert çıkan Erdoğan "CHP cenahı, partideki taciz, tecavüz furyasına karşı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor. CHP yönetimi bu meseleyi unutturmaya çalışıyor. Benzer meselelerde ortalığı birbirine katan sosyal medya silahşörleri de mesele CHP olunca sus pus kesildiler. CHP'ye oy vermeyen öğretmeni öğretmen, polisi polis, hakimi hakim, rektörü rektör, bürokratı bürokrat saymıyorlar" ifadelerini kullandı.