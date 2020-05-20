CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık yeni makam aracı!

20.05.2020 15:36

Her fırsatta ekonominin kötülüğünden ve israftan dem vuran hükümeti bu konular üzerinden eleştirmeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tam 2 milyon lira değerindeki yeni makam aracıyla sözlerinin halkın gözünü boyamaktan ileriye gitmediğini bir kez daha kanıtladı. İşte Kılıçdaroğlu’nın Audi A8 marka zırhlı makam aracının özellikleri…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 4000 motor olan Audi A8 marka zırhlı makam aracı alındı.

CHP Genel Merkezi'ne getirilen aracın fiyatı ise yaklaşık 2 milyon lira.

EKONOMİ PAKETİ AÇIKLAMIŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu geçen hafta parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek, ekonomik buhrandan çıkışla ilgili 16 maddelik paket açıklamıştı

"MAKAM ARACI SALTANATI BİTMELİ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun israf vurgusu yaptığı açıklamasının başlangıcı ise şöyleydi;

"Kamuda israfa son vereceğini millete taahhüt etmelidir. Kamuda israfın ve savurganlığın faturasını milletin ödediği bir gerçektir. Hükümet israfı önlemeli ayrıca tasarrufa hangi alanlardan başlayacağını da somut olarak kamuoyuna açıklamalıdır.

Örneğin kamu-özel işbirliği çerçevesinde yapılan tüm döviz garantili taahhütlerin Türk Lirası'na dönüştürüleceğini, gerekirse kamulaştırılacağını, kamuda merkezi idare ve yerel yönetimlerde makam aracı saltanatına son vereceğini taahhüt etmelidir."

İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN YENİ MAKAM ARACININ ÖZELLİKLERİ

Motor gücü

Silindir cc: 2967 cc3

Azami güç hp/dd: 210 (286)/3500-4000 hp/dd

Azami tork Nm/dd: 600/2250 - 3250 Nm/dd

Yarı hibrit araçlar (MHEV) genellikle, jenaratör veya elektrik motoru gibi elektrik makinesi ile donatılmış içten yanmalı motora sahiptir. Bu elektrik makinesi, araç düşük motor yüklerinde motor ile şanzıman birbirinden ayrılıp ilerlerken (coasting modu), frenleme sırasında veya araç durur vaziyette iken duran içten yanmalı motorun daha konforlu tekrar çalıştırılması için içten yanmalı motoru destekler. Yarı hibrit araçlar, sadece elektrikli sürüşe imkan tanıyan bir güç aktarım sistemine sahip değillerdir. Audi A8'de bulunan MHEV teknolojisi, tekerleri tahrik için kullanılmamaktadır. Sistem, alternatörü destekleyip, motor üzerindeki yükleri azaltmak ve yakıt tasarrufu sağlamak üzere geliştirilmiştir.