CHP Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül 2 yıl 1 ay 10 gün işe gitmeden 'tıkır tıkır' maaş almış!

Antalya Muratpaşa’nın CHP’li Belediye Başkanı ve bir çok belediye yöneticisiyle ilgili yürütülen İçişleri Bakanlığı incelemesi sonrası hazırlanan raporda ilginç detaylar ortaya çıktı. CHP Gençlik kolları Başkanı 2 yıl 1 ay 10 gün boyunca işe gitmediği halde maaş aldığı tespit edildi. Gül'ün belediyenin kapısından bile geçmeden her ay 4 bin 700 TL maaş aldığı bildirildi. 2 sene boyunca ATM memuru gibi çalışan CHP’li Gül’ün kazandığı paralarla lüks bir hayat sürdüğü sosyal medya paylaşımları ile ortaya çıktı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, CHP Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül'ün belediyede "büro elemanı" olarak istihdam edildiği, Gül'ün 2 sene boyunca işe gitmeden maaş aldığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından soruşturma izni verilen raporda, Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü'nde görevli görünen Musa Gül'ün 2 yıl 1 ay 10 gün boyunca işe gitmediği tespit edildi.

Gül'ün belediyenin kapısından bile geçmeden her ay 4 bin 700 TL maaş aldığı bildirildi. İlçe gençlik kolları başkanıyken belediyede işe yerleştirilip maaşa bağlanan Gül'ün sosyal medya paylaşımları ise lüks yaşamını ele verdi. Sürekli tatil halinde olan ve ihtişamlı arabalarını takipçileriyle paylaşan Gül'ün renkli ve gösterişli hayatı dikkat çekti.

Yapılan müfettiş soruşturmasında, CHP'li Gül'ün yanı sıra Muratpaşa Belediyesi'nde 11 farklı birim müdüründen kimisinin aylarca kimisinin de yıllarca işe gelmeden maaş aldığı kaydedildi.

CHP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI MUSA GÜL ATM MEMURU ÇIKTI!



CHP'de bankamatik memurları bitmek bilmiyor. Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi'nde büro elemanı olarak istihdam edilen CHP Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül'ün kadrolu bankamatikçi olduğu ortaya çıktı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü'nde kadrosu bulunan Gül'ün 2 sene boyunca işe gitmeden, her ay 4 bin 700 TL maaş aldığı bildirildi. İlçe gençlik kolları başkanıyken belediyede işe yerleştirilip maaşa bağlanan Gül'ün sosyal medya paylaşımları ise lüks yaşamını ele verdi.

2 SENE BELEDİYENİN KAPISINDAN GEÇMEDİ



Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi ile ilgili yürütülen müfettiş raporu, çarpıcı bir gerçeği gözler önüne serdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından soruşturma izni verilen raporda, Muratpaşa Belediyesi'nde CHP Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül'ün işe gitmeden maaş aldığı belirtildi.

Bir süre önce gençlik kolları başkanlığını devreden Gül'ün, Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü'nde görevli göründüğü ancak 2 yıl 1 ay 10 gün boyunca işe gelmediği tespit edildi.

Raporda, CHP'li Musa Gül'ün; 2016'da 15 gün, 2017'de 10 gün, 2018'de 15 gün iş yerine geldiği; 2019'da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde geçici olarak görevlendirildiği, 2020'de ise hiç işe gitmediği ifade edildi. CHP'li Gül'e, belediyeye uğramadan her ay düzenli bir şekilde 4 bin 700 TL maaş ödenirken, toplamda da 120 bin TL'yi aşkın ücret aldığı bildirildi.

SU GİBİ PARA HARCIYOR: LÜKS ARAÇ, MALİKANE, TATİL

2 sene boyunca ATM memuru gibi çalışan CHP'li Gül'ün kazandığı paralarla lüks bir hayat sürdüğü sosyal medya paylaşımları ile ortaya çıktı. Gül, Sosyal Paylaşım Sitesi Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda, gösterişli yaşama olan düşkünlüğünü gözler önüne serdi.

Yıllarca belediyenin kapısından geçmeyen Gül'ün kimi zaman Akdeniz kimi zaman da Ege'nin serin sularında lüks tatilin tadını doya doya çıkardı. İsraf edebiyatı yapmaktan da çekinmeyen Gül'ün bir de ultra lüks bir aracının bulunduğu görüldü.

KOLTUKLARI VAR KENDİLERİ YOK



Bakan Soylu tarafından soruşturma izni verilen raporda, CHP'li Gül'ün yanı sıra birden fazla ismin, işe gelmeden maaş aldığı kaydedildi. İşte o isimler:

* Yapı Kontrol Müdürü Savaş Sorgun; 661 gün işe gelmedi.

* Sosyal Hizmetler Müdürü Betül Subaşı, 712 gün içerisinde 33 gün göreve geldi.

Bilgi İşlem Müdürü İsa Güzel'in 422 gün boyunca belediyeye hiç uğramadı.

* Ruhsat ve Denetim Müdürü Yakup Şahin Sancar; 274 gün boyunca işe gelmedi.

* Strateji Geliştirme Müdürü Bestami Özdemir; 262 gün boyunca sadece 3 gün işe geldi.

* Mali Hizmetler Müdürü Zeki Aydın; bin 154 gün içinde 13 gün göreve geldi.

* Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Gündeşlioğlu, 67 gün boyunca hiç işe gelmedi.

* İnsan Kaynakları Müdürü Sevil Ata, 66 gün işe uğramadı.

* Fen İşleri Müdürü Arif Kuş ile Plan ve Proje Müdürü Özörtbaş 63 gün boyunca hiç göreve gelmedi.

* Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü Sabri Özen, 13 gün belediyeye hiç uğramadı.