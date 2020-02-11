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CHP Eski Milletvekili Yılmaz Ateş, CHP’nin FETÖ’ye teslim olduğunu itiraf etmişti

CHP Eski Milletvekili Yılmaz Ateş, CHP’nin FETÖ’ye teslim olduğunu itiraf etmişti

11.02.2020 14:52

FETÖ ile CHP arasındaki iş birliğini katıldığı bir televizyon programında açıkladığını için partiden tasfiye edilen Yılmaz Ateş, “Hem MHP’yi tebrik ediyorum hem de Fenerbahçe kulübünü. Maalesef benim partim FETÖ’ye teslim oldu. Ama MHP ve Fenerbahçe o terör örgütüne teslim olmadı” ifadelerini kullanmıştı.


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