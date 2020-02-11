Haberler Video CHP Eski Milletvekili Yıldıray Sapan, CHP’nin FETÖ tarafından yönetildiğini itiraf etmişti!
CHP Eski Milletvekili Yıldıray Sapan, CHP’nin FETÖ tarafından yönetildiğini itiraf etmişti!

CHP Eski Milletvekili Yıldıray Sapan, CHP’nin FETÖ tarafından yönetildiğini itiraf etmişti!

11.02.2020 14:00

CHP Eski Milletvekili Yıldıray Sapan, kirli iş birliği ile ilgili, “CHP’nin nasıl dönüştürüldüğünü buna kimlerin yardım ettiğini hangi yöneticilerin bu işin içinde olduğunu biliyoruz. Ama maalesef başını kuma sokanlar bu gerçeği görmezden geldi. CHP’yi kim yönetiyor? Bugün burada Ümit Uysal’a oy veren FETÖ’ye oy vermiş olur” demişti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları