CHP Eski Milletvekili Yıldıray Sapan, kirli iş birliği ile ilgili, “CHP’nin nasıl dönüştürüldüğünü buna kimlerin yardım ettiğini hangi yöneticilerin bu işin içinde olduğunu biliyoruz. Ama maalesef başını kuma sokanlar bu gerçeği görmezden geldi. CHP’yi kim yönetiyor? Bugün burada Ümit Uysal’a oy veren FETÖ’ye oy vermiş olur” demişti.
CHP Eski Milletvekili Yıldıray Sapan, CHP’nin FETÖ tarafından yönetildiğini itiraf etmişti!11.02.2020 14:00
- CHP Eski Milletvekili Yılmaz Ateş, CHP’nin FETÖ’ye teslim olduğunu itiraf etmişti
- CHP Eski Milletvekili Yıldıray Sapan, CHP’nin FETÖ tarafından yönetildiğini itiraf etmişti!
- CHP’li Özgür Özel, FETÖ’cü teröristlere “Cemaat” deyip sahip çıkıyor!
- CHP’li Eski Milletvekili Birgün Ayman Güler, CHP-FETÖ birlikteliğini itiraf ediyor!
- Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün yayın organı Bugün TV’ye destek ziyaretine gitmişti!
- Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Ahmet Altan'ı aklıyor!
- FETÖ'nün siyasi ayağı bulunsun diye algı yapan Kılıçdaroğlu FETÖ'cü avukatı Celal Çelik'i savundu
- Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ’cülerin yalanlarını diline doluyor!
- Kemal Kılıçdaroğlu, darbecilerin hakkını savunacağını söylüyor!
- Terörist elebaşı Fetullah Gülen ve CHP Milletvekili Tuncay Özkan yanyana
- Şile'deki kamyon kazası havadan görüntülendi
- Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis kürsüsünden 15 Temmuz’a “kontrollü darbe” diyor!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.