CHP Eski Milletvekili Yıldıray Sapan, CHP’nin FETÖ tarafından yönetildiğini itiraf etmişti! 11.02.2020 14:00

CHP Eski Milletvekili Yıldıray Sapan, kirli iş birliği ile ilgili, “CHP’nin nasıl dönüştürüldüğünü buna kimlerin yardım ettiğini hangi yöneticilerin bu işin içinde olduğunu biliyoruz. Ama maalesef başını kuma sokanlar bu gerçeği görmezden geldi. CHP’yi kim yönetiyor? Bugün burada Ümit Uysal’a oy veren FETÖ’ye oy vermiş olur” demişti.