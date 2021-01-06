CHP eski milletvekili Binnaz Toprak'tan Boğaziçi provokasyonu

CHP eski milletvekili Binnaz Toprak Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyona ilişkin skandal paylaşımlar ve sözleriyle öne çıktı. Üniversitelerin AK Parti'nin arka bahçesi haline getirildiğini iddia eden Binnaz Toprak, kendisinin ise 32 yıl CHP kimliğiyle akademisyenlik yaptığını gizleyemedi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonu artırmaya çalışan Binnaz Toprak katıldığı televizyon programında "Devlet üniversitelerinin her an iktidarın vesayeti altına, iktidarların daha doğrusu vesayeti altına girme tehlikesi vardır. Ve dolayısıyla da bu üniversitelerin özerk olması kendi kendilerini yönetmeleri yöneticilerini her kademede kendilerini seçmesi son derece önemlidir. Üniversiteler AK Parti'nin arka bahçesi olmuş vaziyette" dedi.

Binnaz Toprak kendisinin CHP kimliği ile 32 yıl akademisyenlik yaptığını Boğaziçi'nde profesör olduğunu gizlemiyor. Binnaz Toprak'ın eşi Zafer Toprak da halen Boğaziçi'nde görev yapıyor.