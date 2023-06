CHP, entrika, kaos... Koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu kurultay hazırlığında: 'Değişim' diyen İmamoğlu'na 'Sen önce İBB Meclisi'ni al' resti

28 Mayıs'taki hezimet sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde kriz baş gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Mücadeleye devam" mesajı verdi.



Bu gelişme sonrası CHP tabanından bir kesim Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa CHP liderinin istifa etmesi gerektiğini ima etti.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN 'DEĞİŞİM' ÇIKIŞI

Daha önce Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise manidar bir çıkışta bulundu.



İmamoğlu, seçim mağlubiyeti sonrası kameralar karşısına geçip "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim" değişim çağrısı yaptı.



CHP GENEL MERKEZİ'NDEN İMAMOĞLU'NA 'DEĞİŞİM' YANIT: "KILIÇDAROĞLU'NA RAĞMEN HAREKET EDEMEZSİN" MESAJI

İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu hedef alan 'değişim' vurgulu bu çıkışına CHP Genel Merkezi'nden yanıt gecikmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan "Partide bir değişim ve dönüşüm olacaksa, bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen değil, onunla birlikte ve onun önderliğinde olacaktır" ifadelerini kullandı.



Böylelikle Tezcan, Ekrem İmamoğlu'na "Kılıçdaroğlu'na rağmen adım bile atamazsın" mesajı verdi.

BAY BAY KEMAL DİKTATORYASI

Bu tartışalar devam ederken CHP'de Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası tüm MYK üyeleri istifa etti. Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi ise büyük tepki uyandırdı.



CHP yandaşları "MYK'yı kurban ederek kurtulamazsın" ifadeleriyle tepkisini dile getirirken Fatih Portakal "Faturayı MYK'ya kesiyorsunuz. Sizin o koltuğu terk etmeniz gerekiyor. Ben arkanızdan artık gitmem" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.





MYK üyelerinin istifasına müteakip Ankara'da dikkat çeken bir zirve kayıtlara geçti...



KILIÇDAROĞLU, KOLTUĞUNA GÖZ DİKEN İMAMOĞLU İLE BİR ARADA GELDİ

28 Mayıs'ın mağlubu Kılıçdaroğlu, 'değişim' çağrısı yapıp koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Merkezi'nin 12. katında bir araya geldi.



YEREL SEÇİM ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ

Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim sürecini göz önünde bulundurarak partinin başında kalacağı, İmamoğlu'nun da sağlıklı bir geçiş süreci için bu duruma ses etmeyeceği kulislerde konuşulanlar arasında.





CHP lideri, koltuğuna göz dikenlerin sesini kesmek adına yerel seçim çalışmalarına hız vermiş vaziyette. Bu kapsamda birtakım görüşmeler yaptığı, bazı il ve ilçe belediye başkanları arayışında olduğu konuşulanlar arasında.



KURULTAY HAZIRLIĞI... KOLTUĞU BIRAKMAMAK İÇİN HER YOLU DENEYECEK

Ancak Bay Bay Kemal'in kurultay hazırlığı yaptığı da unutulmamalı... Tüm parti yönetimini görevden alarak yeni bir kurultay hazırlığına girişen Kılıçdaroğlu, koltuğu bırakmamak adına her yolu deneycek gibi duruyor.







PEKİ İMAMOĞLU'NUN OKUL ARKADAŞI NE DİYOR?

Tüm bu yaşananların gölgesinde Ekrem İmamoğlu'nun okul arkadaşı olmasıyla bilinen CHP yandaşı Fatih Portakal, 12. kattaki görüşmenin detaylarını anlattı.



EKİMDE KURULTAY VAR: DELEGE YAPISI NEDENİYLE KILIÇDAROĞLU KESİN KAZANIR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevine devam edeceğinin altını çizen Portakal, önümüzdeki ekim ayında CHP'nin kurultay düzenleyeceğini ve bu kurultayda karşısına aday çıksa bile delege yapısı nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun delege yapısı nedeniyle kazanmasının kesin olduğunu ifade etti.





İMAMOĞLU'NA "İBB MECLİSİ'NDE ÇOĞUNLUĞU AL" ŞARTI

Portakal'a göre okul arkadaşı Ekrem İmamoğlu, 2024'teki yerel seçimlerde yeniden CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacak. Muhalefetin İBB Meclisi'nde çoğunluğu sağlaması durumunda Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığına getirileceğini söyleyen Portakal, İmamoğlu'nun yerine Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın İBB'nin başına geçireleceğini iddia etti.





BAYKAL'A RAKİP OLAN SARIGÜL'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN KOLTUĞUNA GÖZ DİKEN İMAMOĞLU'NA TAVSİYELER

Öte yandan bir dönem Deniz Baykal'a kurultayda rakip olan CHP'li Mustafa Sarıgül'ün Ekrem İmamoğlu'na verdiği 'sakin ol' tavsiyesi de dikkatlerden kaçmadı.





İmamoğlu'nun kulisleri hareketlendiren seçimlerden sonraki "değişim" çıkışını değerlendiren Sarıgül şu ifadeleri kullandı;



O arkadaşlara tavsiyem şudur; ben geçmişte zamansız davrandım, heyecanlı davrandım. Sarıgül'ün yaptığı hataları yapmaması lazım. O gün mesela Baykal'ın karşısına çıkmasam da bir kurultay sonra çıksaydım. Yüzde 40'la kaybettim. Tecrübesizlikle kaybettik. O arkadaşların sakin olması lazım.



"SEÇİMDE ÇALIŞTI AMA ARTIK İSTANBUL'DA ÇALIŞMASI LAZIM"

Cumhurbaşkanlığı seçiminde en gayretli çalışanların başında geldi, muazzam çalıştı. Ama artık İstanbul'da içe dönük çalışma yapması lazım. Çok dolaşması, planlaması lazım. Bir belediye başkanı birinci dönem vaatleriyle seçilir, ikinci dönem seçiliyorsan yaptığın işlerden dolayı seçiliyorsundur, benim gibi üçüncü dönem seçiliyorsan da o artık senin için baştacı, muazzam bir şey. Bunu rahmetli Kadir Topbaş başardı, başarılı başkandı. Ben Şişli'de birincide yüzde 34, ikincide yüzde 54, üçüncüde yüzde 68 oy aldım, bu muazzam bir şey. İstanbul Belediyesi'ni nasıl kazanırız onun hesabını yapmak lazım."







BAYKAL'A RAKİP OLMUŞTU

Mustafa Sarıgül, CHP'nin liderini seçmek üzere toplandığı 29 ve 30 Ocak 2005 tarihlerindeki 13. Olağanüstü Kurultayı'nda, dönemin Genel Başkanı Deniz Baykal ile karşı karşıya gelmişti.



O dönem Şişli Belediye Başkanı olan Sarıgül, delegelerin yüzde 40.6'sının oyunu alırken, Baykal ise delegelerin yüzde 59.4'ünün oyunu alarak yeniden genel başkan seçilmişti.