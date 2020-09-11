CHP Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay tecavüzden tutuklandı

11.09.2020 12:28

CHP Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın tecavüz skandalı Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu bağlamda Ahmet Deniz Atabay kimdir, nereli kaç yaşında? Sorusuna vatandaşlar yanıt aramaya başladı. Kendisinden iş istemeye gelen Z. Y. isimli kadına tecavüz ettiği, özel görüntülerini çekip şantajda bulunduğu iddia edilen Didim belediye başkanı Ahmet Deniz Atabay bu sabah gözaltına alındı. CHP'li Başkan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ahmet Deniz Atabay, 1959 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ahmet Deniz Atabay, evli ve 2 kız 1 erkek çocuk sahibidir.

Kendisinden iş istemeye gelen Z. Y. isimli kadına tecavüz ettiği, özel görüntülerini çekip şantajda bulunduğu iddia edilen Didim belediye başkanı Ahmet Deniz Atabay bu sabah gözaltına alındı. CHP'li Başkan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Didim Rotary Kulübü ve Didim Yelken Kulübü kuruculuğu da yapan Atabay'ın Didim Turizm Başkanlığı da yaptığı biyografisinde yer alıyor. Hakkında çıkan iddialardan dolayı Ahmet Deniz Atabay'ın memleketini merak edenler haberlerin doğruluğunu da araştırmaya başladı.

ÖNCE UYUŞTURUCU SONRA TECAVÜZ

CHP'li Ahmet Deniz Atabay'ın saldırı ve cinsel istismarını anlatan mağdur kadın, belediyedeki görüşmenin ardından Ali Çağlar isimli bir şahsın Akköy'deki çiftliğine götürüldüğü söyledi.

Mağdur kadın, muhabbet sırasında kendisine bir ot içirilmesinin ardından kendinden geçtiğini ifade ederek taciz ve tecavüz mağduru olduğunu söyledi.

CHP'Lİ BAŞKAN VE ADAMLARI

Tecavüz esnasında Ali Çağlar isimli şahsın şantaj için video kaydı aldığını söyleyen mağdur, Belediye Başkan Yardımcısı Öznur Gündoğdu'nun da orada olduğu belirterek CHP'li Ahmet Deniz Atabay ile DİBEL Müdürü Öner Çiçek'in tecavüzde bulunduğunu ifade etti.

ŞANTAJ VE TEHDİTLE TECAVÜZ SÜRDÜ!

Çekilen video kaydını kendisine şantaj olarak kullanıldığını söyleyen kadın, 2 ay boyunca tehdit ve şantajla tecavüzün sürdüğünü söyledi.

AHMET DENİZ ATABAY KİMDİR?

Atabay, 1959 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Kadıköy'de lise eğitimini tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi Fransızca bölümü ve sonrasında Fransızca eğitimini Fransa'da bitirdi.Türkiye'ye dönüşünden itibaren petrol, sağlık ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Deniz Atabay, 1989 yılında Didim'e yerleşti.

Ahmet Deniz Atabay, evli ve 2 kız 1 erkek çocuk sahibidir. Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Atabay, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde bir kez daha Didim Belediye Başkanı seçildi ve 6 yıldır bu görevi sürdürüyor.

'ATATÜRK KAZAĞI' GİYİP KİTLESİNE TECAVÜZÜ UNUTTURUR MU?

Kendisinden iş isteyen bir kadına uyuşturucu içirip tecavüz ederek büyük bir rezalete imza atan CHP'li Ahmet Deniz Atabay mahkemede iddiaları yalanlayıp görüntülerdekinin kendisi olmadığı iddiasında bulundu.

Şimdi Atabay'dan 'Atatürk kazağı' giyip FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile beraber 10. yıl marşını söylemesini ya da Didim sokaklarında İzmir marşı ile gezerek zıplamasını bekliyoruz. Kitlesi tecavüzü unutup alkışı basar…

EŞİNİ DÖVEN İSMAİL KÜÇÜKKAYA ATATÜRK'Ü KENDİNE KALKAN YAPMIŞTI

Amerikan FOX TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eşini dövdüğü ortaya çıkmış ve tepkiler çığ gibi büyümüştü. Küçükkaya tepkilerin ardından çıktığı yayında Mustafa Kemal Atatürk'ün giydiği süveterden giyerek yaptığı skandalı unutturmaya çalışmış ve Atatürk üzerinden prim yapmaya girişmişti.