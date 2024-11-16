PODCAST CANLI YAYIN
CHP belediyeciliği Buca'yı çöpe boğdu!
Haberler Haber Videoları

CHP belediyeciliği Buca'yı çöpe boğdu!

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 21:26 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2024 21:26

İzmir'in Buca ilçesinde biriken çöp yığınları ve kötü kokuya vatandaşlar tepki gösterdi.

Buca Belediyesindeki grevin ardından çöp toplama aralığının uzaması nedeniyle Seyhan Mahallesi'nde çöp kutuları doldu, çöp yığınları oluşmaya başladı. Çöplerini atmaya gelen vatandaşlar oluşan çöp yığını nedeniyle atık poşetlerini yerlere bıraktı.

"BURADAN KAÇACAK HALE GELDİK"

Duruma tepki gösteren ve 50 yılı aşkındır aynı mahallede yaşadığını anlatan Hasan Karatabak, çöpleri atacak alanın kalmadığını söyledi.
Mahallenin giderek kötü bir hal aldığını savunan Karatabak, "Eskiden İzmir halkı buralara piknik yapmaya gelirdi. Pikniği bırak artık buradan kaçacak hale geldik. Buranın çöpü hiç bitmiyor. Kepçe 3-5 günde bir gelip çöpleri alıp gidiyor. Almazsa işte çöp atacak yer bile kalmadı artık. Çoluk çocuğumuz var. Parkın dibi burası. Hastalığı var kokusu var. Yanan bir şey döküldüğü zaman hep sıkıntı oluyor." diye konuştu.

"KAMU HİZMETİ BEKLEMEZ"

Yetkililerden çöp sorununun çözüme kavuşturulmasını isteyen Karatabak, şunları söyledi:
"Yetkililer ne yaparsa yapsın bu kamu hizmetidir. Kamu hizmeti beklemez. Belediyenin grevde olup olmaması benim sorunum değil. Benim sorunum bu çöpün buradan alınması. Bunu da belediye halledecek. İşçisiyle problemini çözecek benim çöpümü buradan alacak. Çünkü ben bunun için belediyeye vergi ödüyorum. Ama hizmetimin karşılığını alamadığım zaman işte böyle çöp dağları..."

Mahallede 20 yıldır esnaflık yapan Bülent Karahaner de çöp ve kötü koku nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. Karahaner, "Yaklaşık 1 haftadır buranın durumu bu. Ne gelen var ne giden. Daha evvel CİMER'e yazdık. Zabıtalara da bildirdik ama çözüm bulamadık. Değişen bir şey yok. Bu çöpü bir türlü kaldıramadılar. Mağdur olduk. Yazın sineği bitmiyor. Kışın pisliği bitmiyor. Dükkanın önünü süpürmekten bıktık." diye konuştu.

SIRADAKİ VİDEO
İki tır polisten 30 km boyunca kaçtı
16.11.2024Cumartesi
İzmir'de ilaçlama sonrası hayatını kaybeden bebeğin babasından açıklamalar!
16.11.2024Cumartesi
Bartın'da tarihi rekor
16.11.2024Cumartesi
TEM otoyolunca zincirleme kaza
16.11.2024Cumartesi
Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı
16.11.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Ankara’da bir kafede gerçekleşen silahlı saldırı anı kameralarda 00:43
Ankara'da bir kafede gerçekleşen silahlı saldırı anı kameralarda
15.11.2024Cuma
Mike Tyson’a bahis yapıp kaybetti! Öfkesini televizyondan çıkardı: İşte o anlar 00:34
Mike Tyson bahisi yatınca televizyonu parçaladı!
16.11.2024Cumartesi
Ekrem İmamoğlu dev konvoyla Ahmet Türk’e gitti | VİDEO 02:49
Ekrem İmamoğlu dev konvoyla Ahmet Türk'e gitti
16.11.2024Cumartesi
Aydın - Denizli Otoyolu’nda zincirleme kaza: 1 ölü 5 yaralı 01:21
Aydın - Denizli Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü 5 yaralı
15.11.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA