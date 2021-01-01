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CHP başörtüsü konusunda takiyye mi yapıyor? İletişim Başkanı Altun CHP'nin arşivini açtı

CHP başörtüsü konusunda takiyye mi yapıyor? İletişim Başkanı Altun CHP'nin arşivini açtı
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CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimleri hedef alan sözlerinin ardından tekrar gün yüzüne çıkan CHP'deki 28 Şubat hasretine İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Altun, "Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiyye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir." ifadelerine yer verdi.


CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimleri hedef alan sözlerinin ardından tekrar gün yüzüne çıkan CHP'deki 28 Şubat hasretine İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Altun, "Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiyye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir." ifadelerine yer verdi.

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