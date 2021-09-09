Haberler Haber Videoları CHP 26. Dönem Milletvekili Aytuğ Atıcı'dan Millet İttifakı itirafı

CHP 26. Dönem Milletvekili Aytuğ Atıcı'dan Millet İttifakı itirafı

CHP 26. Dönem Milletvekili Aytuğ Atıcı'dan Millet İttifakı itirafı
09.09.2021 20:48
Ana Sayfa 01:20
15 bin öğretmen ataması için...
Ana Sayfa 39:14
Sağlık Bakanı Fahrettin...
Ana Sayfa 00:39
Bakan Koca’dan yerli aşı...
Ana Sayfa 02:25
Eşini boğarak öldüren...
Ana Sayfa 04:25
Başkan Erdoğan’dan ‘Adalar...
Ana Sayfa 04:02
Can Ataklı'nın davasında...
Ana Sayfa 00:39
Aşılamada 100 milyon doz...
Ana Sayfa 03:14
Nafaka mağdurları bu karara...
Ana Sayfa 01:39
81 ilde düğmeye basıldı! 41...
Ana Sayfa 02:40
Sakarya'da şüpheli ölüm! Polis...
Ana Sayfa 00:51
Boşanma aşamasındaki eşini...
Ana Sayfa 00:29
İkimizin Sırrı 6. bölüm...

İdeolojik hiçbir ortak noktası olmayan CHP, İYİ Parti Saadet Partisi ve dışarıdan HDP'nin desteklediği Millet İttifakı'na ilişkin çarpıcı bir itiraf geldi. CHP 26. Dönem Milletvekili Aytuğ Atıcı, Artı TV'de katıldığı programda 2023 yılında yapılacak seçimlere ve ittifak çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Atıcı, Cumhur İttifakı'ndan ayrılık olmayacağını ifade ederek "Millet İttifakı bozulur mu bozulur. Tabi ki.. niye bozulmasın. Bir ideolojik ayrılık zaten var. Eğer gerçekten sağlam zeminde gitmezse tabi ki bozulabilir." itirafında bulundu.


HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

Haber Videoları
SON DAKİKA