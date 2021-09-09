CHP 26. Dönem Milletvekili Aytuğ Atıcı'dan Millet İttifakı itirafı

İdeolojik hiçbir ortak noktası olmayan CHP, İYİ Parti Saadet Partisi ve dışarıdan HDP'nin desteklediği Millet İttifakı'na ilişkin çarpıcı bir itiraf geldi. CHP 26. Dönem Milletvekili Aytuğ Atıcı, Artı TV'de katıldığı programda 2023 yılında yapılacak seçimlere ve ittifak çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Atıcı, Cumhur İttifakı'ndan ayrılık olmayacağını ifade ederek "Millet İttifakı bozulur mu bozulur. Tabi ki.. niye bozulmasın. Bir ideolojik ayrılık zaten var. Eğer gerçekten sağlam zeminde gitmezse tabi ki bozulabilir." itirafında bulundu.

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