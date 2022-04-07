RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Chelsea'ye karşı hat-trick yapan Karim Benzema Ramazan ayında kariyer rekorunu kırdı! Akıllara 5 yıl önce Fatih'te katıldığı iftar programı geldi

Chelsea'ye karşı hat-trick yapan Karim Benzema Ramazan ayında kariyer rekorunu kırdı! Akıllara 5 yıl önce Fatih'te katıldığı iftar programı geldi

Chelsea'ye karşı hat-trick yapan Karim Benzema Ramazan ayında kariyer rekorunu kırdı! Akıllara 5 yıl önce Fatih'te katıldığı iftar programı geldi
07.04.2022 12:37

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:32
Kritik zirve! 6 ülke bakanı...
Haber 01:08
Terör örgütü PKK'dan orman...
Haber 01:36
Kontrolden çıkan kamyon direğe...
Haber 02:04
Çevre katliamı: Tonlarca yakıt...
Haber 10:05
Kiev Büyükelçisi A Haber'de
Haber 04:44
Rapor tamamlandı! İşte...
Haber 02:50
Şehrinizde aktif fay yok diye...
Haber 01:07
Batman'da Eren Kış-34...
Haber 02:51
İYİ Parti'de liste dışı...
Haber 02:08
Aylin Sözer cinayetinde yeni...
Haber 02:58
Pencereden muayeneye inceleme!
Haber 02:29
Büyükşen cinayetinde flaş...

Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde yine şov yaptı. Chelsea'ye karşı hat-trick yaparak galibiyetin mimarı olan Benzema Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda 11 gole ulaşan ilk Fransız oyuncu oldu. Tecrübeli ismin Ramazan ayında attığı goller akıllara 5 yıl önce İstanbul Fatih'te katıldığı iftarda söylediği sözleri getirdi.

Haber Videoları

Real Madrid'in süper yıldızı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında attığı gollerle yine adından söz ettirmeyi başardı. Real Madrid, Chelsea'yi devirirken başrolde Benzema vardı.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan İspanyol devinde Karim Benzema, maça damga vuran isim oldu. 34 yaşındaki Fransız yıldız, Real Madrid formasıyla bu sezon 36 maçta 37 gol atarken 13 de asiste imza attı.

Karim Benzema, gerçekleştirdiği hat-trick sonrasında Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda 11 gole ulaşan ilk Fransız oyuncu oldu.

Tecrübeli oyuncu bu sezon kariyer rekoru kırmayı da başardı... 2007-08 sezonunda 31, 2010-11 sezonunda 32 gole imza atan süper yıldız bu sezon daha şimdiden 37 gole ulaşmayı başardı.

Tecrübeli oyuncu 5 yıl önce İstanbul Fatih'te bir iftar programına katılmıştı. Yıldız oyuncu Ramanazan ayı ve Oruç ile ilgili, "Oruç tutmamın kondisyonuma bir etkisi yok. Ramazan benim hayatımın bir parçası ve oruç tutmak benim inancımda farz. Benim için çok önemli. Ve oruç tuttuğumda kendimi iyi hissediyorum" açıklamasını yaptı.


SON DAKİKA