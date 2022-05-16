Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Ankara'da! Başkan Erdoğan Külliye'de resmi törenle karşıladı

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, liderlerle görüşme trafiğini sürdürüyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, bugün Beştepe'de resmi törenle karşılandı. Cezayir lideri Tebbun'un, Erdoğan ile buluştuğu andaki samimiyeti gözlerden kaçmadı. Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı ile iki ülke ilişkilerini tüm yönleri ile değerlendirecek. Türkiye, hali hazırda Cezayir'de en önemli yatırımcı ülke konumunda. Ülkedeki yatırım ortamı ve 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.