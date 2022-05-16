Haberler Haber Videoları Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Ankara'da! Başkan Erdoğan Külliye'de resmi törenle karşıladı

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Ankara'da! Başkan Erdoğan Külliye'de resmi törenle karşıladı

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Ankara'da! Başkan Erdoğan Külliye'de resmi törenle karşıladı
16.05.2022 16:36

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:09
İstanbul ve Trabzon'da fuhuş...
Haber 00:42
Şehir çöplüğünde yüzü yakılmış...
Haber 01:51
İstanbul yönü 35 gün trafiğe...
Haber 01:30
İstanbul'da görsel şölen
Haber 01:33
Bursa’da 17 yaşındaki genç...
Haber 02:28
Selçuk Bayraktar’dan...
Haber 34:03
Türkiye'nin 58'inci havalimanı...
Haber 06:40
Aliyev: "Burası cennete...
Haber 06:26
İlk uçağın inişini çay...
Haber 07:45
Rize-Artvin Havalimanı nasıl...
Haber 00:35
Korkunç son! Günler sonra acı...
Haber 04:15
Türkiye'nin 58'inci havalimanı...

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, liderlerle görüşme trafiğini sürdürüyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, bugün Beştepe'de resmi törenle karşılandı. Cezayir lideri Tebbun'un, Erdoğan ile buluştuğu andaki samimiyeti gözlerden kaçmadı. Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı ile iki ülke ilişkilerini tüm yönleri ile değerlendirecek. Türkiye, hali hazırda Cezayir'de en önemli yatırımcı ülke konumunda. Ülkedeki yatırım ortamı ve 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.

Haber Videoları
SON DAKİKA