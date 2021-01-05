Cezayı kimin ödeyeceğini belirlemek için oynamaya devam ettiler

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneye polis baskın düzenledi. Baskında ceza için kendilerine sıra gelmesini bekleyen 4 kişi, cezayı kimin ödeyeceğini belirlemek için oyun oynamaya devam etti. Oynayanlardan biri bu anı, sosyal medyada paylaştı.