Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depremi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hane başı 30 bin TL eşya yardımının yapılacağını açıklayan Bakan Kurum, "Ayrıca vatandaşlarımıza 5 bin TL kira yardımı da yapılacak" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmirli depremzedelere maddi yardımların başladığını açıkladı
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