Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmirli depremzedelere maddi yardımların başladığını açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depremi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hane başı 30 bin TL eşya yardımının yapılacağını açıklayan Bakan Kurum, "Ayrıca vatandaşlarımıza 5 bin TL kira yardımı da yapılacak" dedi.