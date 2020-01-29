Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum A Haber’e özel açıklamalar! Deprem bölgesinde neler yapılacak? 29.01.2020 20:27

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik deprem üzerine bölgede incelemeler sürüyor. İlk günden bu yana incelemeleri yakından takip eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaşananları ve bundan sonraki süreci A Haber’e değerlendirdi. Kurum yıkılan bölgede 300 konutluk proje geliştirdiklerini belirterek vatandaşların yaralarını sarmak için hareket ettiklerine belirtti.