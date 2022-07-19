İzmir Aliağa'daki gemi söküm tesislerine gelecek olan ve 900 ton asbest bulunduğu iddia edilen Brezilya donanmasına ait gemi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Tehlikeli herhangi bir olumsuzluk söz konusu olursa geminin, hiçbir tereddüte yol açmadan geri gönderileceğini belirten Bakan Kurum, "Gemide iddia edildiği gibi 900 ton değil, 9,6 ton asbest yükü bulunmaktadır. Ülkemizde gemi sökümünden çıkan asbest içeren atıklar uygun şekilde ambalajlanarak etiketlenmekte, havayla teması kesilmektedir" dedi. Öte yandan İzmir'i rezil kokulara mahkum eden CHP'li belediye başkanı Tunç Soyer'in söz konusu olay üzerinden algı yapması tepkiyle karşılandı.