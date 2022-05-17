Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Haber canlı yayınında konuştu. Muhalefetin karalamalarına tepki gösteren Bakan Kurum, "Dünden beri hem sosyal medyada hem de tehditkar söylemlerle korkutmaya çalışıyorlar. Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçemize gölge düşürmeye çalışıyorlar." dedi.



Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları;

SÖYLEMLERLE KORKUTMAYA ÇALIŞIYORLAR

"Dünden beri hem sosyal medyada hem de tehditkar söylemlerle korkutmaya çalışıyorlar. Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçemize gölge düşürmeye çalışıyorlar.

Tüm süreci vatandaşımız takip ediyor. 81 ilimizde böyle bri proje başlattık. 81 ilde yaptığımız millet bahçeleri coşkulu. Vatandaşlarımız orada vakit geçiriyor. Bir proje ortaya koyduk. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de var. Belediyelerimizle birlikte vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz.

HANGİ MİLLET BAHÇEMİZİ SATTIK Kİ BUNU DA SATALIM

Hangi millet bahçesini sattık? Ne konut imarına, ne ticaret imarına açacağız. Ne de bir yapılaşma olacak. Atatürk Havalimanı'nı yıkmıyoruz. İhya ediyoruz. Milletimize açıyoruz.

En büyük halkçılık bu değil midir? Siz hiçbri iş yapmayacaksınız, proje yapmayacaksınız. İşiniz sadece AK Parti'nin projelerini eleştirmek...

Burası 8,5 milyon metrekare bir alan. İki pist var. Doğu-Batı Kuzey-Güney yönlerinde...

ATATÜRK HAVALİMANI ARTIK ŞEHRİN MERKEZİNDE KALDI

1900'lü yıllarda bu havalimanı yapıldı. Gelinen süreçte bu havalimanı şehrin merkezinde kaldı. Biz uçak gürültüsünden evimizde oturamazdık. İnsanlar burada rahatsız olurdu.

Cumhurbaşkanımız yeni bir havalimanının gerekliliğini ortaya koydu. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en önde gelen havalimanlarından biri haline geldi.

Siz bunu eleştireceğinize metro bağlantısını yapsanıza? Vatandaşa daha iyi hizmet versenize...

İLK ETAP CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA AÇILACAK

Millet Bahçemizi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında vatandaşlarımıza armağan edeceğiz. Büyük bir mutluluk içerisinde süreci yürütüyoruz. Daha önce verdiğimiz sözler gibi bu sözümüzü de tutacağız.

BİR PİST AÇIK KALACAK

Gezi'de mesele doğa, çevre değildi. Cumhurbaşkanımızdı. Millet bahçemize gölge düşürmeye çalışıyorlar. Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesi hem toplanma alanı olacak hem de yardım uçakları inecek.

İstanbul Havalimanı, dünyada da ödüller almış bir havalimanı haline geldi. Sabiha Gökçen'e de karşıydı bu zihniyet. Bu havalimanları ülkemize hizmet veriyor. Atatürk Havalimanı acil durumlarda hizmet verecek. Bir pist açık kalacak.

Şu anda yeni bir havalimanına ihtiyaç yok. Kapasite artırılması ihtiyacı doğarsa İstanbul Havalimanı'nda pist yapılacak alan var.