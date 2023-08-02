Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, A Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları:

DEPREM BÖLGESİNİN İNŞASINDA SON DURUM

Asrın felaketi desek de şahsi kanaatim bin yıllık Anadolu medeniyetimizde başımıza gelebilecek en büyük felaketle karşılaştık. 18 il etkilendi bundan 14 milyon insan etkilendi. 850 bin bağımsız birim yıkıldı harap oldu veya yıkılacak ağır hasarlı. Bunun 680 bini konut 170 bini de dükkan iş yeri depo vesaire gibi yerler. Biz o bölgede Bakanlık olarak ilk günlerde hızlı davranıp önce rezerv alanlar tespit etmişiz sağlam zeminlerde 180 bin civarında konutun inşasına başlamışız. Bunlar şehrin merkezlerinden 5 km, 7 km veya 10 km uzakta yerler.

YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ HANGİ AŞAMADA?

Bir taraftan da şimdi yerinde dönüşüm diye bir proje açıkladık. Vatandaş evini kendi yerinde yapmak isterse ona da destek verelim diye. Sayı da baya oldu. Bunun sebebi bir taraftan gerektiği kadar rezerv alan bulamıyoruz. Bir taraftan da vatandaş hatırasının olduğu yerde daha önce çocukluğunun geçtiği veya komşu ilişkisinin bulunduğu yerlerden ayrılmak istemiyor. Eski yerinde hayatını devam ettirmek istiyor.

DÖNÜŞÜME YOĞUN TALEP

Dönüşüm projesine başvuru sayısı 146 bin 376'ya ulaştı. Burada her biri için bir müracaat olduğunda kronometre devam ediyor. Ben bunu takip ediyorum buradan. Bunların içerisinde 125 bin kişi konut yapmak için müracaat etmiş. 21 bin kişi de ticari dükkan yapmak için müracaat etmiş. Hangi şehirler ne kadar müracaat ettiyse onların da listesi var bende. En fazla müracaat şu anda Hatay'da var. 60 bini geçmiş durumda.

Kahramanmaraş'ta 20 bin civarında Malatya'da 19 bin Adıyaman'da 11 bin civarında vatandaşımız müracaat etmiş.

Bunu da kolaylaştırıcı o kadar çok tedbir aldık ki müteahhidlerle anlaşacağı zaman vatandaşlara sözleşmeler veriyoruz mühendislik mimarlık bürolarında mali durumu olmadığı için özel çalışma yaptıramayacak vatandaşlara projeler de veriyoruz 100 metreden başlayarak 200 metrekareye kadar tip proje de veriyoruz. Yapı denetim firmalarının masrafından muaf tutup vatandaş burada kendisi yerinde dönüştürmek istediğinde harç pul vs onları da almıyoruz.

AFETZEDEYE 500 BİN TL HİBE VE FAİZSİZ KREDİ

Gidip işine başlayacak biz o yaptıkça hakediş karşılığı para vereceğiz. 500 bin TL hibe geriye kalan 500 bin TL de kredi olarak düşünüyoruz. Herkese 1 milyon TL veriyoruz 500 bin TL'nin senetlerini alacağız 2 sene ödemesiz 10 sene sıfır faizli. Böyle olunca vatandaşlar evlerini çok rahat yapabilecekler.

100 METREKARE BİR EV NE KADARA MAL OLACAK?

Ben birkaç müteahhit arkadaşı aradım büyük bir çoğunluğunun söylediği 9-10 bin TL'ye metrekaresini biz mal ediyoruz dediler.

"FAY HATLARI YEŞİL ALAN OLARAK KALACAK"

4 tane kırmızı çizgi belirledik. Birincisi fay hatlarının geçtiği yerlere asla yapı yapılmayacak.

İkincisi dere yataklarının bulunduğu yerlere de bina yaptırmayacağız. Zemin çok çürük. Ayrıca sıvılaşma olan yerlerde de yapı yasağı var. Bunların dışında her yere bina yapılabilir. Standartlara uygun yapıldığı taktirde 8 şiddetindeki depreme bile hepsi dayanıklı olur.

"İNŞAATLARIN HER AŞAMASI DENETLENECEK"

Bunların dışında her yere bina yapılabilir. Standartlara uygun yapıldığı taktirde 8 şiddetindeki depreme bile hepsi dayanıklı olur. Buraları yeşil alan gibi bırakacağız. Yani fay hatlarının geçtiği yerleri, dere yataklarının olduğu yerleri, sıvılaşmanın olduğu yerleri yeşil alan gibi kullanacağız.

"MEVZUATTAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Sıfır tolerans diye bir sözcük kullanıyoruz gerek mühendislik hesaplarında gerekse mimaride gerekse inşaatın yapımı aşamasında hiçbir şekilde mevzuattan taviz vermeyeceğiz. 9'a kadar dayanıklı binalar ortaya çıkmış olacak.

YARIDA BIRAKIRLARSA NE OLACAK?

Vatandaş kendi evini yapmak istediğinde önünü açacağız ruhsattan mesken aşamasına kadar biz denetleyeceğiz. Herhangi bir şekilde asla sıkıntı olmayacak. Anlaştıkları insan evi yaparken yarıda bırakıp giderse ne olacak diye sorular geliyor. Onu da biz TOKİ marifetiyle tamamlayacağız. Yeter ki işe başlasınlar. Hakediş karşılığı para vereceğiz. Yarıda bırakırsa devamını biz getireceğiz onu bitireceğiz.

"23 NOKTADA TOKİ BÜROSU AÇILDI"

Yarım kalan projeler TOKİ eliyle devam ettirilecek.

"YEREL MÜTEAHHİTLERLE ÇALIŞILACAK"

TOKİ inşaatların her aşamasını denetleyecek.

"İSTANBUL'UN 4'TE BİRİ RİSKLİ"

7 büyüklüğündeki bir depremde 600 bin daire yıkılır.

"İSTANBUL İÇİN ÖZEL YASA OLACAK"

Deprem yasası için Meclis'in açılması beklenmeyebilir.