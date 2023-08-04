Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul için özel kentsel dönüşüm yasası çıkarılacağını belirterek, "İstanbul için 39 ilçe ve büyükşehir belediye başkanı ile bir araya geldik. TBMM'yi olağanüstü çağırıp İstanbul kentsel dönüşümü için özel yasa çıkartabiliriz. Öncelikle riskli 600 bin konutu taşıyacağız" dedi. Bakan Özhaseki şu mesajları verdi:



KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KAPIMIZ AÇIK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile 39 ilçe belediye başkanını, AFAD'ın da dahil olduğu Çevre Şehircilik koordinasyonunda komisyon kurduk. İstanbul kentsel dönüşümü ile ilgili 2 haftadır çalışmalar devam ediyor. 1 hafta sonra çalışmaların ne aşamaya geldiğine dair yeni bir toplantı yapacağım. 'CHP'den 3-4 arkadaş olsun, AK Parti'den 7 arkadaş olsun, çünkü onlar hiç dönüşüm yapmadılar. Sırf bizimkiler yapıyor' demiştim. Orada çalışmalar devam ediyor. Depremi siyasetin dışında tutmalıyız. Kentsel dönüşüm için iş yapacak herkese kapımız açık.







İSTANBUL'A ÖZEL KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI

İstanbul'un kentsel dönüşümü için Cumhurbaşkanımız ile görüştük, 150 bin konutu İstanbul'a tahsis edelim dedik. Bir ay daha hazırlık yapıp bu konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapacağım. Hem yasal çerçeve var hem de İstanbul'a özel bir dönüşüm projesi. Bunun da yasal altlığını hazırlamamız lazım. Sırf İstanbul için çıkarmamız lazım. Deprem yasası için Meclis'in açılması beklenmeyebilir. TBMM'yi olağanüstü çağırıp İstanbul'un kentsel dönüşümü için özel yasa çıkartabiliriz.



İSTANBUL'UN 4'TE BİRİ RİSKLİ

İstanbul dünyada en riskli 10 büyükşehirden birisi. İstanbul için 5 milyon 800 bin bağımsız birim var gibi gözüküyor. İçinde ev de var iş yeri de var. 1 buçuk milyonu riskli. Neredeyse İstanbul'un 4'te 1'i riskli. 7 büyüklüğündeki bir depremde 600 bin daire yerle yeksan olur. Her sokakta iki binanın yıkıldığını kabul edin ulaşım olduğu gibi durur. Altyapı da çöker. Elektrikler kesilir, doğal gaz verilmez olur, yangınlar çıkar, su akmaz olur.





600 BİN RİSKLİ KONUT TAŞINACAK

Rezerv alanlarında bol konut üreteceğiz. İlk etapta yıkılabilecek 600 bin konutu oralara taşıyacağız. Anadolu ve Avrupa yakalarında Eserler'de askeriyenin 24 bin metrekarelik bir alanı var. Zamanında konuşmuştuk, 3 bin metrekare alan askeriyeye bırakılacak depreme hazırlık yapmak için hazırlanacak alanda 200 bin konut rezerv alanı var. Anadolu yakasında Pendik'te aynı şekilde ve Kanal İstanbul boyunda 150 bin konut yapılacak.



YARISI BİZDEN PROJESİ BAŞLATILDI

Yerinde dönüşümde de yardım desteği verilecek. İstanbul'da da olacak bu. Binalarını yıkıp yeniden yapacaklar için yarısı bizden kampanyası başlatmıştık seçim öncesinde. 1 milyon 200 bin bağımsız konut için müracaat yapıldı. 90 bin bina ediyor. O proje kapsamında da masrafların yarısını biz karşılayacağız. Rezerv alanlarına en riskli binaları yıkıp taşıyacağız, yıktığımız yerde eğer sosyal donatı yönünden eksik bir yerse belediyesine bırakacağız ki oraya belediyeler proje hazırlanmalı.



182 BİN KONUTUN İHALESİ YAPILDI

6 Şubat depreminde 680 bin konut, 170 bin de iş yeri, depo, ahır, samanlık gibi birimler yıkıldı. Yani 850 bin bağımsız birim bu depremde zarar gördü. 11 il deniyor ama çevredeki iller ile 18 ile çıkıyor. Yıkılan evlerin inşası için rezerv alanlara 182 bin konutun ihalesi yapıldı. Meclis'ten son günde kanun çıkardık ki orman vasfını yitirmiş arazilerde de yapalım bu işi diye. CHP milletvekilleri de oy verdi. Burada eğer biz yapamazsak ormana geri iade edeceğiz dedik. Samimiyeti gördüler itiraz etmediler.





YERİNDE DÖNÜŞÜMDE 4 KIRMIZI ÇİZGİ

İnsanlar yaşadıkları muhiti terk etmek istemiyorlar. Biz yerinde dönüşüm projesini başlattık. 150 bin kişi müracaat etti. İnsanlara rezerv alanından ev veriyorsunuz, yıkılmış alandaki tapusunu da kendisini veriyorsunuz. Yerinde dönüşüm projesinde dört kırmızı çizgimiz var. Fay kırıkları üzerinde konut yapılmayacak. Sıvılaşma olan yerlerde, dere yatakları ve zeminin uygun olmadığı yerlerde ev yapamayacak. Yapılan evler zemin artı 4 katı geçmeyecek. Mühendislik ve yapım işlerinde sıfır tolerans gösterilecek.



EN ÇOK HATAY BAŞVURDU

Yerinde dönüşüm sistemi kurduk anlık olarak başvuru sayısını görebiliyoruz. Başvuru sayısı 146 bin 372'ye ulaştı. Bunların içerisinde 125 bin kişi konut yapmak için müracaat etmiş. 21 bin kişi de ticari dükkan yapmak için müracaat etmiş. Hangi şehirler ne kadar müracaat ettiyse onların da listesi var bende. En fazla müracaat şu anda Hatay'da var. 60 bini geçmiş durumda. Kahramanmaraş'ta 20 bin civarında Malatya'da 19 bin Adıyaman'da 11 bin civarında vatandaşımız müracaat etmiş.

2 YIL GERİ ÖDEMESİZ 10 YIL VADELİ

Yerinde dönüşümde konut yapımına başlayacaklar biz o yaptıkça hak ediş karşılığı para vereceğiz. 500 bin TL hibe geriye kalan 500 bin TL de kredi olarak düşünüyoruz. Herkese 1 milyon TL veriyoruz, 500 bin TL'nin senetlerini alacağız, 2 sene ödemesiz 10 sene sıfır faizli. Böyle olunca vatandaşlar evlerini çok rahat yapabilecekler. Buralara hiç yatırmadan biraz daha yapım şartları daha güvenli tarafta tutarak konut yapımını yerinde izin verelim yapılsın diye düşündük. Bir de bunun maliyet tarafı da var. Rezerv alanlarına yapıyoruz ama yol gidecek, okul gidecek, hastane gidecek, elektrik, doğalgaz gidecek. Tarlaların ortasına evleri diktik ama elektrik su yok. Kanal çalışmıyor. Sosyal donatıların masrafları daire başına neredeyse 3.5 milyon tutuyor.



2000 ÖNCESİ YAPILAR YIKILDI

Depremde 2000'den önce yapılan binaların neredeyse tamamı yıkıldı. Yüzde 95'e kadar eski yapılan binalar yerle bir oldu, kalitesiz binalar, malzemeden çalmalar, kolon kiriş kesmeler dükkan yapmak için bunlar yıkıma neden oldu. Hatay'da Asi nehrine seller, yataklar geliyor, o yatakların ağzına yapılan evler yıkıldı. Bir de fay kırığının geçtiği yerler var. Ne kadar şiddete dayanıklı yaparsanız yapın, onun durması mümkün değil. Bilim adamları sağlı sollu 30 metre yapmayın diyor.



YARIM KALAN YAPILARI TOKİ TAMAMLAYACAK

Kabinede 179 bin konutun ihalesinin rakamlarını getirdim, 25 milyar dolar. 179 bin yerinde dönüşüm olursa devletin kesesinden 5 milyar dolar çıkacak. 5'te biri gibi. Bir iki ay daha yerinde dönüşümü devam ettirmek istiyorum. İkna edemiyorsak rezerv alanlarında veya konutların yerinde yapılması gibi başka formüller arayacağız. Köy evlerini, ahırları siz yapın deyip para vereceğiz. Tip proje veriyoruz. Yerinde dönüşümde de veriyoruz müteahhitle anlaştıkları zaman. 100 metreden 200 metreye kadar projeler hazırladık. Gidip dışarılarda başka mühendislik firmalarına para ödemeyin diyoruz. Harç almıyoruz, pul almıyoruz, yapı denetim masrafı yok her şeyden muaf. Yarım kalırsa, müteahhit kaçarsa TOKİ olarak gelip biz yapacağız. Hakkediş karşılığı parayı alacak.







ÇİN ABD VE HİNDİSTAN KİRLETİYOR

Bozduğumuz tabiat bizden intikam alıyor. Sellerle, kuraklıklarla, başka türlü belalarla. Bu dengeyi bozmamak esas. Sanayi devrimiyle birlikte tüm dünyada dünyayı kirleten bir ortam doğdu. Bilim insanları 'Son 150 yıl içerisinde dünyanın 1 derece ısısı arttı. 2 derece olursa bu ısının artması, gıda krizi baş gösterir. Dünyadaki ısınma 3 dereceyi bulursa işte o zaman dünya yaşanmaz hale gelir' diyor. Paris İklim Anlaşması gibi sözleşmelere taraf olduk. Üzerimize düşen neyse yapacağız dedik. Türkiye bu konuda çok dikkatli davranmasına rağmen dünyayı kirleten ülkelerin çok gerisinde. Çok az bir kirletmeyle Türkiye yer alıyor. Yani yüzde 1in bile altında Türkiye'nin kirletmesi. Hindistan, ABD bazı AB ülkeleri ve Çin gibi ülkeler dünyayı kirletiyor.



SIFIR ATIK DÜNYAYA MAL OLDU

Sıfır Atık meselesini Emine Hanım üstlendikten sonra çok ciddi bir şekilde bir dönüşüm olmaya başladı. 90 bin civarında bina sıfır atığa geçti. Ekonomiye katkısı da çok fazla bunun. 30 Mart dünya sıfır atık günü ilan edildi BM'de. Emine Hanım orada konuşma yaptı. İstanbul'da düzenlenecek Dünya Şehirler Günü'nde her türlü çalışmaya destek vereceğiz. Dünya'nın dört bir tarafından insanlar gelecek. Bizim ev sahipliğimizde yapılacak. Türkiye'nin başlatmış olduğu bu proje inşallah tüm dünyaya mal olacak. Bununla da övünüyoruz zaten. Millet Bahçeleri yapıyoruz. 70 milyon metrekareyi buldu. 100 metrekareye tamamlayacağız.



TOPLANMA ALANI İMARA AÇILMIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, toplanma alanlarının artırılması konusu gündemde olduğunu belirten Özhaseki, "Toplanma alanlarından kasıt boş bulunan yere toplanma alanı yazılıyor. Mülkiyetinin bir yerde olması gerekmiyor. Zaman içinde imar alınca mülkiyet sahibi toplanma alanları imara açıldı diyenler oluyor. Öyle bir şey yok aslında yanlış bir algı var." dedi.