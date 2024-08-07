Çevre katili Beypiliç, Erpiliç ve Akpiliç'e Bolu Valiliği'nden ağır ceza!

Bolu'da faaliyet gösteren ve beyaz et sektöründe piyasayı belirleyici konumda bulunan Beypiliç, Erpiliç ve Akpiliç firmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün radarından çıkamadı. Zehirli atıklarını, kesimhanelerinin yanından geçen Büyüksu Deresi'ne boşalttıkları anlarının görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gece yapılan denetimlerde Akpiliç firmasının dereye boşalttığı zehirli atıklar görüntülendi. Adeta derenin rengini değiştiren zehirli atık sebebiyle Akpiliç firmasına 1 milyon 160 bin TL ceza kesildi.