Çeşme’de dayak yediğini söyleyen Ukraynalı model Daria Kyryliuk savcılıkta çark etti!

07.08.2020 11:56

Top model Daria Kyryliuk, Çeşme’de dayak yediğini iddia etti. Görüntülerde sevgilisi Baran Güneş tarafından dövüldüğü belirlendi. O da “Beni sakinleştiriyordu” dedi...

İzmir Çeşme'de darp edildiğini iddia eden Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ile erkek arkadaşı Baran Güneş, "müşteki-şüpheli" Bakırköy Adalet Sarayı'nda 6 saat ifade verdi. Kyryliuk ve Güneş suçlamaları kabul etmezken, Momo Beach'te çalışan güvenlikçilerin kendilerini darp ettiğini öne sürerek şikayetçi olduklarını bildirdi.

Güneş, "Kavga büyüdü ve hanımefendi arada yumruk yedi. Ayrıca evdeki görüntüler mekanın eline geçmiş" ifadelerini kullandı. Kyryliuk ise "Ben eve geldiğimizde panik atak geçirdim. Baran beni dövmedi. Aksine beni sakinleştirdi" dedi.



Daria Kyryliuk, "İstanbul'a taşınmak istiyorum, ben korkmuyorum. Türkleri ve Türkiye'yi çok seviyorum. Burası harika bir ülke. Yaşadığım sadece üzücü bir olaydı" diye konuştu.



Ukraynalı model Daria Kyryliuk ve Baran Güneş el ele poz vermelerinin ardından adliyeden ayrıldı.