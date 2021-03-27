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Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban hakkında soruşturma başlatıldı!

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban hakkında soruşturma başlatıldı!
27.03.2021 20:41
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Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban'ın koronavirüs denetimleri kapsamında girdiği bir işyerinde vatandaşla yaşadığı diyalog tepki çekti. Tepki çeken görüntülerin ardından İçişleri Bakanlığı olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Salgınına karşı alınan tedbirlere aykırı davrandığı açıkça belirli olan bir işyerine görevinin gereği olarak müdahale ederken tasvip etmediğimiz bir diyaloğa giren kaymakamımız hakkında ilgili birimlerimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.


Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban'ın koronavirüs denetimleri kapsamında girdiği bir işyerinde vatandaşla yaşadığı diyalog tepki çekti.

Abban girdiği bir dernekte Kişilere derneğe üye olup olmadıklarını sordu.

"İNDİR ŞU ARKA AYAKLARINI..."
Abban, sonra "Bak 'üye değiliz' diyor, bira ve sigara içiyor. İşlem yapın… Gördüm, seni dışarıdan gördüm. İndir şu arka ayaklarını… İşlem yapın, kapatın burayı. Hemen kapatın." ifadelerini kullandı.

Görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Olayın ardından İçişleri Bakanlığı olaya ilişkin açıklama yaptı.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin, "Kamuoyunun bilgisine" notuyla paylaştığı açıklamada, "Salgınına karşı alınan tedbirlere aykırı davrandığı açıkça belirli olan bir işyerine görevinin gereği olarak müdahale ederken tasvip etmediğimiz bir diyaloğa giren kaymakamımız hakkında ilgili birimlerimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Açıklamada, "Salgınına karşı alınan tedbirlere aykırı davrandığı açıkça belirli olan bir işyerine görevinin gereği olarak müdahale ederken tasvip etmediğimiz bir diyaloğa giren kaymakamımız hakkında ilgili birimlerimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın konuyla ilgili açıklaması şöyle:
İçişleri Bakanlığı olarak kamu düzeninin tesisi amacıyla yürüttüğümüz birçok önemli görevin yanı sıra salgın hastalıkla mücadele sürecinde salgının yayılımını önlemek için başta denetim faaliyetleri olmak üzere sahada etkin bir şekilde görev icra edilmektedir.

Koronavirüs salgınına dair denetim faaliyetleri vali ve kaymakamların koordinesinde ve bizzat iştiraki ile başarıyla sürdürülmekle birlikte zaman zaman sürecin getirdiği olumsuz davranışlara da üzülerek şahit olunmaktadır.

Bu kapsamda, COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirlere aykırı davrandığı açıkça belirli olan bir iş yerine görevinin gereği olarak müdahale ederken tasvip etmediğimiz bir diyaloğa giren kaymakamımız hakkında ilgili birimlerimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır.

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