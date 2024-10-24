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Çerkezköy-Kapaklı yolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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Çerkezköy-Kapaklı yolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024, 00:01 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024, 00:00

Tekirdağ Kapaklı-Çerkezköy yolunda kontrolden çıkan aracın aydınlatma direğine çarparak hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kapaklı-Çerkezköy yolunda saat 20.40 sıralarında, Kapaklı'dan Çerkezköy yönüne seyir halinde ilerleyen Mehmet Ali A. yönetimindeki 61 AGB 521 plakalı araç, kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine ardından bariyerlere çarparak hurdaya döndü. Kazada Yekta G. olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Mehmet Ali A. itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından, olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Yekta G.'nin cansız bedeni Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürülürken, kazayı duyan aile fertleri olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle Çerkezköy-Kapaklı yolu bir süre trafiğe kapatılırken, tek şeritten trafik sağlandı. Olay yerine gelen belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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