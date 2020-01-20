Ceren Özdemir’in avukatı A Haber’e konuştu: Hiçbir şekilde koşullu şartla salıverilemeyecek 20.01.2020 18:40

Ceren Özdemir davasında karar çıktı ve sanık Özgür Arduç ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Dava sürecini ve ağırlaştırılmış cezanın içeriğini Ordu Baro Başkanı ve aynı zamanda ailenin avukatı olan Murat Haluk Poyraz A Haber’e değerlendirdi.