Ceren Damar'ın katilinin avukatından tepki çeken sözler! Mahkeme salonu bir anda karıştı! |Video 21.02.2020 13:36

Ankara’daki Çankaya Üniversitesi’nde kopya çekerken yakaladığı öğrenci tarafından katledilen Ceren Damar davasında karar duruşması başladı. Katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet’in avukatı Vahit Bıçak’ın "Sanığın telefonun incelenmesine ilişkin rapor bulunmamaktadır. Maktulün cep telefonu hafızası, görüşmeler, fotoğraf arşivine hiçbir şekilde ulaşamamıştır. Sanıkla maktul arasındaki ilişki için bu kayıtlara bakılır. Somut olayımızda iki tarafa da bu yapılmamıştır. Maktulenin telefonu açılırsa ne olacak merak ediyoruz. Devlet sırrı gibi korunuyor" sözleri büyük tepki çekti. Yaklaşık 100 avukatın katıldığı davada gerginlik üst seviyelere taşındı. Avukat Bıçak'ın, "Sanık, cinsel saldırı mağdurudur. Danışman hocası Ceren Damar ile cinsel ilişkileri vardı. Ceren, Hasan'ı tehdit ederek bu ilişkiyi devam ettirmiştir. Bir kadın cinayeti davası değildir" sözleri ise mahkeme salonunu karıştırdı.

Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın hunharca katledildiği davanın 4'üncü duruşması başladı. Duruşmaya 100'e yakın avukat katıldı. Damar'ın davasını takip etmek isteyen onlarca kişi mahkeme salonuna akın etti. Duruşma başlamadan salon doldu. Ceren Damar'ın ailesi ve destek verenler duruşma öncesi basın açıklaması yaptı. Aile, 'Adalet bekliyoruz' derken, çevredekilerden büyük destek geldi. Kararın bugünkü duruşmanın ardından açıklanması bekleniyor.