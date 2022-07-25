CENTCOM'un ölümüyle yas tuttuğu terörist Salwa Yusuf'un itirafları ortaya çıktı! Köy ve karakol baskınlarını böyle anlatmış!

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki nokta operasyonla 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) bir skandala imza atarak kadın teröristler için taziye mesajı yayımladı. Operasyonda öldürülen Jiyan Efrin kod adlı teröristin itirafları ortaya çıktı. Bir video kaydında yer alan itiraflarda kadın terörist, PKK kamplarında eylem için eğitim aldıklarını, Türk askerine karşı saldırılar düzenlediklerini ve çocukları kullandıklarını itiraf etti.

ABD'DEN 'TERÖR' TAZİYESİ

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör tehdidi ile mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Cuma günü düzenlenen operasyonda 3 PKK/YPG'li kadın terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun ardından ABD'den skandal bir paylaşım geldi. ABD Merkez Komutanlığı teröristler için taziye mesajı yayımladı. Tepki çeken paylaşımda teröristlere yönelik "kritik savaşçılardı" ifadesi kullanıldı.

TERÖRİSTİN İTİRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

PKK'nın Suriye kolu SDG'nin sözde genel komutan yardımcısı Jiyan Efrin kod adlı Salwa Yusuf da etkisiz hale getirilen teröristler arasındaydı. Kadın teröristin Türkiye'ye karşı yürütülen eylemlerle ilgili itirafları ortaya çıktı.

Afrin doğumlu Salwa Yusuf, PKK kamplarında saldırılar için eğitim aldığını söyledi.

KILIÇDAROĞLU "ÖZGÜRLÜKÇÜ" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PYD için daha önce "Özgürlük mücadelesi veren bir kürt grup" ifadesini kullandığı PYD'nin iç yüzü eli kanlı terörist tarafından gösteren itiraflar şöyle sıralanıyor:

"Afrin'de doğdum. Köyümüz Kürt hareketiyle tanışan bir köydü. Nenem göç etmek zorunda kalmıştı. Antep sınırına çok yakındık. Sabah kaçıp gittik. O kampta 70-75 kişiydik. Bazen köylere inip erzak çıkarırdık. Köylere inerken bile çatışmaya gider gibi hazırlanırdık ki birkaç kere öyle oldu..."

"SİLAH İÇİN KARAKOLLARA BASKIN YAPTIK, ŞEHİRLERDE EYLEM YAPTIK"

Salwa Yusuf'un, Türkiye'ye karşı terör eylemlerinde rol oynadığı, iç savaş ile birlikte yeniden Suriye'ye geçtiği belirlendi. Kadın terörist karakollara baskınlar düzenlediklerini de itiraf etti.

"Silah olmadan dağda yaşayamazdın yani düşman rahat bırakmazdı Türk Devleti. O kampa ilk gittiğimde 70-75 arkadaşdık ve her biri bir yerden gelmişti. Bir ülkeden gelmiş, dil lehçesi de farklıydı. Bir karakolu düşürdüğümüz zaman baya cephane alırdık, silah da alırdık kim cephane istese karakolu düşürmeleri gerekiyordu ki ondan alırlardı. Köylere inerken bile sanki bir eyleme gidecek şekilde kendimizi hazırlıyorduk. Birkaç kere öyle çatışmalar da olmuştu köyün içinde."

"SURİYE'DE KIZ ÇOCUKLARINI ÖRGÜTE KATMAK İÇİN ÇALIŞTIK"

İtiraflar, terör örgütünün çocukları nasıl kullandığını da kanıtlar nitelikte. Terörist Salwa Yusuf 12-16 yaş arası kız çocuklarını örgüte katmak için faaliyet yürüttüklerini söyledi. Çocukları ailelerinden koparmak için ev ev dolaştıklarını belirtti.

ABD, Suriye'de DEAŞ bahanesi ile terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeyi sürdürüyor.