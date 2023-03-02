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'Cenin pozisyonu' hayat kurtarıcı! DAK komutanı deprem bölgesinden anlattı: "Hayatını kaybedenlerin çoğu..."

'Cenin pozisyonu' hayat kurtarıcı! DAK komutanı deprem bölgesinden anlattı: "Hayatını kaybedenlerin çoğu..."
02.03.2023 12:40

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TSK İnsani Yardım Tugayı Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu komutanlarından Yüzbaşı Abdullah Oral, deprem bölgesinde şahit olduklarını anlattı. Asrın deprem felaketinde enkaz altında kalan vatandaşların çoğunun çıkış istikametinde ve merdiven boşluklarında olduğunu ifade eden Oral, sağ çıkanların ise 'cenin' pozisyonunda olduklarını söyledi.

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Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 44 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Deprem sonrası devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla sahaya indi, afet bölgelerinde yaraları sarmak için kolları sıvadı.


Fotoğrafta: DAK Taburu komutanlarından Yüzbaşı Abdullah Oral

TABUR KOMUTANI ANLATTI
Doğal Afetler Arama-Kurtarma (DAK) Taburu komutanlarından Yüzbaşı Abdullah Oral, deprem bölgesinde şahit olduğu olayları SABAH'a anlattı.

Oral yaptığı açıklamada cenin pozisyonunun hayat kurtarıcı olduğunu söyledi ve "Hayatını kaybedenlerin birçoğu çıkış istikametinde ve merdiven boşluklarındaydı. Kurtarma yaptıklarımız ise koltuk ve baza gibi sert cisimlerin yanına cenin pozisyonu almıştı" dedi.




"ALARM BÖLGESİNE TÜM UNSURLARLA GELDİK"
"Alarmı müteakip hava ve kara yoluyla tüm unsurlarımız alarm bölgelerine gönderildi. Antakya merkeze ben ve ekibim geldi."




ÇOĞU MERDİVEN BOŞLUĞUNDA BULUNDU
"Depremin olduğu saat, tam anlamıyla uyku saatiydi. İnsanlar genellikle yatak odaklarındaydı. Depremin uzun sürmesi ve çok şiddetli bir deprem olması nedeniyle insanların kaçıştığını, dairelerinden çıktığını ve çoğunluğunun merdiven boşluğuna sıkıştığını gördük. Hayatını kaybeden insanlarımızın birçoğu da çıkış istikametinde ve merdiven boşluklarındaydı."



"SAĞ ÇIKANLAR CENİN POZİSYONUNDAYDI"
"Kurtarma yaptığımız birçok vatandaşımızın da genellikle mevcut odalarında; sert cisimler diyebileceğimiz güçlü yatak bazaları, koltuklar gibi alanlara cenin pozisyonu aldığını ve kapanma yaptığını tespit ettik"

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