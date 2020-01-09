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Celal Şengör'den CHP'li Ekrem İmamoğlu'na net cevap: Kanal İstanbul depremi tetiklemez

09.01.2020 01:48

İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümünde profesör olarak görev yapan Celal Şengör, Kanal İstanbul'un tartışıldığı canlı yayına bağlandı. Depremin tetiklenip tetiklenmeyeceği sorusuna açıklık getiren Celal Şengör, "Kanal İstanbul depremi tetiklemez" dedi.


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