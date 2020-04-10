Celal Şengör canlı yayında uyudu! Başlığı sosyal medya kullanıcıları attı: Yedikleri dokunmuştur 10.04.2020 03:33

Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. İlber Ortaylı, önceki akşam bir televizyon programına evden bağlandı. İki hoca da salgınların tarihini anlattı. Programın ilerleyen dakikalarında ise ilginç anlar yaşandı. Ortaylı konuşurken, Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, canlı yayında uyuyakaldı.

Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. İlber Ortaylı, önceki akşam bir televizyon programına evden bağlandı. İki hoca da salgınların tarihini anlattı. Programın ilerleyen dakikalarında ise ilginç anlar yaşandı. Ortaylı konuşurken, Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, canlı yayında uyuyakaldı.

Sosyal medya kullanıcıları ise uyuyakalan Şengör'ü tiye aldı. İşte o yorumlardan bazıları:

"Adam horul horul uyuyor", "Galiba yedikleri dokunmuş!", "Celal Şengör tam bir trol", "Canlı yayında uyuyakalmak mı pes doğrusu", "Benim gözümde şişirilmiş abartılmış bir insan."