Son Dakika
ÖSYM sistemine girdiler yalanı! DMM açıkladı: Veri sızıntısı ya da dış müdahale yok! PKK silah bıraktı YPG "entegre olacak" korkusu sardı! CIA ajanı Rubin'den küstah tehdit: "Türkiye'nin çöküşü ve bölünmesi kaçınılmaz" TFF duyurdu! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir maçları ertelendi Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi TSK'da kritik değişiklik! Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu oldu | Kimdir, hangi görevlerde bulundu? Kırmızı ışıkta geçen motosikletlinin sonu ölüm oldu: Düğün hazırlıkları yapan gencin ailesi ve nişanlısı yasa boğuldu Türkiye ile Suriye arasında kısa vadede ticaret hedefi 5 milyar dolar! 10'dan fazla anlaşmaya imza atıldı
PODCAST CANLI YAYIN

Çekmeköy metrosunda asansör arızası: Yolcular mahsur kaldı

Çekmeköy metro durağında arızalanan asansörde mahsur kalan yolcular, cep telefonlarıyla kaydettikleri anlarda yardım bekledi. Görevlilerin müdahalesiyle asansör zemine indirildi.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki metro istasyonunda yaşanan asansör arızası paniğe yol açtı. O anlar, içeride mahsur kalan yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, Üsküdar-Samandıra metro hattının Çekmeköy durağında meydana geldi. Yolcuların içinde bulunduğu asansör, henüz bilinmeyen bir nedenle iki kat arasında arızalandı.

Asansörde mahsur kalan yolcular, çağrı cihazıyla durumu istasyon görevlilerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, arızalanan asansörü kontrollü şekilde zemine indirerek içeridekileri tahliye etti.

Yolcuların yaşadığı endişe ve yardım bekledikleri anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan olmazken, metro işletmesi arızayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Bodrum’da park yeri kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Bodrum’da park yeri kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Diyarbakır'da duraktaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı!
Diyarbakır'da duraktaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı!
Daltonlar Çetesi yöneticisi Caner Koçer İspanya'da öldürüldü!
Daltonlar Çetesi yöneticisi Caner Koçer İspanya'da öldürüldü!
Kim Milyoner Olmak İster'de 104 bin takipçili Habibe teyze 1 milyon TL değerindeki soruyu açmayı başardı! "TDK'ya göre hangisinin içinde geçtiği deyim yoktur" sorusunda çekildi...
Kim Milyoner Olmak İster'de 104 bin takipçili Habibe teyze 1 milyon TL değerindeki soruyu açmayı başardı! "TDK'ya göre hangisinin içinde geçtiği deyim yoktur" sorusunda çekildi...

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle