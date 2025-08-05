Çekmeköy metrosunda asansör arızası: Yolcular mahsur kaldı
Çekmeköy metro durağında arızalanan asansörde mahsur kalan yolcular, cep telefonlarıyla kaydettikleri anlarda yardım bekledi. Görevlilerin müdahalesiyle asansör zemine indirildi.
İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki metro istasyonunda yaşanan asansör arızası paniğe yol açtı. O anlar, içeride mahsur kalan yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Olay, Üsküdar-Samandıra metro hattının Çekmeköy durağında meydana geldi. Yolcuların içinde bulunduğu asansör, henüz bilinmeyen bir nedenle iki kat arasında arızalandı.
Asansörde mahsur kalan yolcular, çağrı cihazıyla durumu istasyon görevlilerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, arızalanan asansörü kontrollü şekilde zemine indirerek içeridekileri tahliye etti.
Yolcuların yaşadığı endişe ve yardım bekledikleri anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan olmazken, metro işletmesi arızayla ilgili inceleme başlattı.