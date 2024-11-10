SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Cansız bedeni bulunan genç kız toprağa verildi
Haberler Haber Videoları

Cansız bedeni bulunan genç kız toprağa verildi

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 22:45 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2024 22:45

Malatya'da kaldığı yurdun bahçesinde cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hatice Tunç'un cenazesi memleketi Hatay Yayladağı Yeditepe Asri Mezarlığı'na defin edildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Malatya'nın Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde yaşandı. Malatya İnönü Üniversitesi İktisat bölümünde okuyan 22 yaşındaki Hatice Tunç'un cansız bedeni, kendinin de kaldığı Battalgazi Kredi Yurtlar Kurumu kız yurdunun önünde bulundu. Genç kadının cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak memleketi olan Hatay'ın Yayladağı ilçesi Bezge Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta toprağa verildi. Kızlarını genç yaşta toprağa veren acılı aile, Tunç'un kesin ölüm nedeni için adli tıptan çıkacak ölüm raporunu bekliyor.
Öte yandan, ilk belirlemelere göre Hatice Tunç'un odasından atlayarak intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.
Kızının cansız bedeninin bulunduğu sabahın akşamında evladıyla 20 dakika görüşme yaptığını dile getiren acılı baba Ali Tunç, "Kızımla ölmeden önceki akşam saat 22.00 civarında aradı ve 20 dakika konuştuk. Sıkıntısının olmadığını ve sınav haftasına girdiği için Hatay'dan kahve istedi. Şakalaştık ve konuştuğumuzda bir sıkıntısı yoktu. Benden sonra gece kardeşleriyle de konuştu. Sabah haber geldi. Malatya'dan arayıp gelmemizi istediler. Karakol memuru aradı ve başınız sağ olsun kızınızı kaybettiniz dedi. Adli tıpa giderek ifade verdikten 15 dakika sonra kızımın cenazesini kucağımıza verdiler. Cenaze arabasına koyduk ve geri döndük" dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını yaptı! Dikkat çeken Libya sözleri
10.11.2024Pazar
Bakanlık 15 soruda "Yarısı Bizden" kampanyasıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı
10.11.2024Pazar
Köpeği defalarca direğe vurarak yaralayan şahıs gözaltına alındı
10.11.2024Pazar
Ankara yolu devrilen tırın kaldırılmasıyla açıldı
10.11.2024Pazar
12 katlı binanın devrilme anı kameralarda
10.11.2024Pazar
Bunlar da Var
Tiktok bataklığında namazla dalga geçildi! 00:18
Tiktok bataklığında namazla dalga geçildi!
10.11.2024Pazar
İstanbul’da yolcu otobüsü devrildi! 03:31
İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi!
10.11.2024Pazar
Mersin’de feci kaza anı kamerada: Otomobil yoldan çıktı kaldırımda yürüyen kadını öldürdü 02:13
Mersin'de feci kaza anı kamerada
10.11.2024Pazar
Çöken balkondan zemine düşen işçi hayatını kaybetti 01:44
Çöken balkondan zemine düşen işçi hayatını kaybetti
09.11.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA