Canlı yayında tarihi an! Bayraktar Akıncı TİHA havalandı Başkan Erdoğan kontrol odasına girdi

Son dakika haberine göre Türkiye'nin savunma sanayinde yaptığı en büyük atılımlardan olan gurur vesilesi Bayraktar Akıncı TİHA, Başkan Erdoğan'ın da katıldığı törenle TSK'ya teslim edildi. Teslim töreni sonrası Bayraktar Akıncı TİHA gösteri uçuşu yaparken, Başkan Erdoğan kontrol odasına girerek gökyüzündeki Akıncı TİHA'yı kontrol etti.

Türkiye'nin savunma sanayinde yaptığı en büyük atılımlardan olan gurur vesilesi Bayraktar Akıncı TİHA, Başkan Erdoğan'ın da katıldığı törenle TSK'ya teslim edildi. Teslim töreni sonrası Bayraktar Akıncı TİHA gösteri uçuşu yaparken, Başkan Erdoğan kontrol odasına girerek gökyüzündeki Akıncı TİHA'yı kontrol etti.

AKINCI TİHA NEDİR?

Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), BAYKAR Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri'nde geliştirilen ve Türkiye'nin en gelişmiş özelliklere sahip bir insansız hava aracıdır. Türkiye, Bayraktar Akıncı'nın uçuşuyla birlikte bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu.



İlk motor testini 1 Eylül 2019 tarihinde yapan AKINCI TİHA, testlerin de başarıyla tamamlanmasının ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Hava Meydan Üs Komutanlığı'nda ilk uçuş testini yaptı.

AKINCI TİHA'NIN TÜM ÖZELLİKLERİ

40,000 Feet Uçuş İrtifası

24 Saat Havada Kalış Süresi

Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Seyir - Maksimum Hız 130 - 195 Knots

Operasyonel - Maksimum İrtifa 30.000 feet - 40,000 feet

Faydalı Yük Kapasitesi 1.350 kg.

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