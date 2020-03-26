CANLI Koronavirüs haritası – 26 Mart Perşembe Koronavirüs son durum! Ölü sayısı, iyileşen ve yeni vaka kaç? 26.03.2020 11:33

Koronavirüs haritası canlı verileri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 26 Mart Koronavirüs son durum nedir? Koronavirüs ölü sayısı, iyileşen ve yeni vakalar araştırılıyor. Dünya genelinde vaka sayısı 500 bine yaklaşırken, ölü sayısı 20 bini geçti. Tüm dünyayı adeta evlerinde esir alan Koronavirüs haritası araştırılıyor. İtalya’da rakamlar ürküten boyutlara ulaşırken, İspanya ve ABD’de de virüsün yayılma hızı yükseldi. Türkiye’de vakalar il il sorgulanıyor ve Koronavirüs haritası araştırılıyor. İşte, Sağlık Bakanlığı’nın canlı verileriyle Koronavirüs haritası!

Koronavirüs haritası canlı verilerle sürekli güncelleniyor. Koronavirüs son durum 26 Mart günü dünya genelinde araştırılıyor. Koronavirüs haritası ölü sayısı, iyileşen ve yeni vakalar sorgulanıyor. Virüs nedeniyle tüm dünyada alarm durumuna geçildi. Pandemi haline gelen virüs için birçok ülkede sokağa çıkma yasağı kararı alınıyor. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre vaka sayısı 2,400'ü geçti. Ölü sayısı ise 59 oldu. İşte, canlı Koronavirüs haritası!

CANLI KORONAVİRÜS HARİTASI!



DÜNYA GENELİ

Son verilere göre dünya genelinde vaka sayısı 470 bini geçti. Gün sonuna kadar yeni açıklanacak rakamlarla vakaların 500 bine ulaşacağı tahmin ediliyor. Ölü sayısı ise 21 bini geçti. Virüsten kurtulanların sayısı ise 114 bin oldu.

Koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'da da vakaların yükselmesine neden oldu. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 7 bin 503'e yükselirken; vaka sayısı da 74 bin 386'ya çıktı. İtalya'daki vaka sayısı, virüsün ortaya çıktığı Çin'e yaklaştı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 77'YE YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 77'ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 27 bin 17'ye çıktığını bildirdi.

ABD'DE ÖLÜ VE VAKA SAYISINDA YÜKSELİŞ

ABD, Çin ve İtalya'dan sonra en çok vakanın görüldüğü ülke oldu. 69 bin 194 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 1050 olarak açıklandı. ABD, Çin ve İtalya'dan sonra en çok vakanın görüldüğü ülke konumuna geldi.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı 37 bin 323'e yükselirken; 206 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa'da 25 bin 600 kişide virüs tespit edildiği ve 1333 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da vaka sayısı 49 bin 515'e ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 647'ye çıktığı bildirildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 466'ya, vaka sayısının da 9 bin 640'a çıktığı belirtildi.

İSPANYA'DA OHAL UZATILDI

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 14 Mart'ta ilan edilen ve 29 Mart'ta sona erecek olağanüstü hal 11 Nisan'a kadar uzatıldı.