Canlı bomba böyle yakalandı! İstanbul Küçükçekmece'deki Deaşlı canlı bombaya operasyon anı görüntüsü

Son dakika haberine göre, İstanbul Emniyeti, canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı örgüt mensubunu Küçükçekmece ilçesinde bir adrese bugün düzenlenen operasyonla yakaladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 12’nci canlı bomba eylemi engellenmiş oldu." ifadelerine yer verildi. Özellikle son günlerde yapılan terör operasyonlarıyla farklı şehirlerde eylem hazırlığında olan canlı bombalar yakalanmıştı.