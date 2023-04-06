Canan Kaftancıoğlu'nun algısını İstanbul Valiliği çürüttü! CHP İstanbul İl Başkanlığı'na değil, yoldan geçen araçtan havaya açılan ateş!

Geçtiğimiz günlerde İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden mermi, gündeme bomba gibi düşmüştü.

AKŞENER ERDOĞAN'I HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!" ifadelerini kullanmıştı.

Ses getiren olayda kurşunların, gece inşaata giren hırsızları korkutmak için ateş açan bekçinin silahından çıktığı tespit edilmesine rağmen Akşener, durumu Meclis'te şova dökmüştü.

Olaya ilişkin yankılar sürerken bugün de bir başka haber CHP'den geldi.

"İL BAŞKANLIĞIMIZA YÖNELİK DÜZENLENDİĞİ DÜŞÜNÜLEN BİR SİLAHLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİ"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik olduğu düşünülen bir silahlı saldırı girişimi olduğunu aktardı.

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DEN ZİYARET

Öte yandan saldırının ardından İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gelerek Kaftancıoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN KUTUPLAŞTIRICI DİLİ"

Olayla sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel algı operasyonuna dünden hazır bir şekilde:

"İstanbul il Başkanlığımıza silahlı saldırıda bulunuldu. Kimseye siz yaptınız diyemeyiz Kimseye siz yaptırdınız da diyemeyiz Cumhur İttifakının kutuplaştırıcı dilinin bunları tetiklediğini söyleyene de haksızsın diyemeyiz. Saldırıyı kınıyor faillerin yakalanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"DÜN İYİ PARTİ, BUGÜN CHP…"

İYİ Parti'den de oynanılan tiyatroya destek gecikmedi. İYİ Parti Eski İstanbul İl Başkanı Satuk Buğra Kavuncu, "Dün İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız, bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı! Saldırılar bizleri yolumuzdan döndüremeyecek. Demokrasi ve milletin iradesi kazanacak." dedi.

KOVAN YOK YAYGARA ÇOK

Kaftancıoğlu ayrıca şu ifadelere de yer verdi:

Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahallinde boş kovanlar bulunmuştur. Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacaktır.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Ancak Canan Kaftancıoğlu'nun "CHP İl Başkanlığı'na saldırı" diye lanse ettiği durumun farklı olduğu ortaya çıktı.

CHP İl Binası'na saldırı iddiasıyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumundan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun ikinci şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, yol kenarında 2 adet kovan bulunmuştur" denildi.

YOLDAN GEÇEN ARAÇ, HAVAYA AÇILAN ATEŞ

Valiliğin açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

"Bugün saat 04.00 sıralarında Sarıyer İlçemizde bulunan CHP İl Başkanlığı Binasında görevli Polis Memuru tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine TEM Otoyolunda silah sesleri duyulduğu yönünde ihbarda bulunulmuştur. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimiz tarafından yapılan incelemeler ve binanın güvenlik görevlileriyle yapılan görüşmelerde; TEM Otoyolu Edirne istikametinden 5-6 el silah sesi duydukları beyan edilmiş, il başkanlığı binası ve çevresindeki kontrollerde herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı anlaşılmıştır. Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumundan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun ikinci şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, yol kenarında 9 mm çapında 2 adet kovan bulunmuştur. Konuyla ilgili başlatılan incelemeler devam etmektedir"

KILIÇDAROĞLU'NUN 'YALANCI' BAHARI

İstanbul Valiliği, durumun Canan Kaftancıoğlu'nun iddia ettiği gibi olmadığına ilişkin açıklama yapmasına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yalanı sürdürdü. Kılıçdaroğlu konuyla ilgili, "Arkadaşlar hiç kimse merak etmesin kimse karamsarlığa kapılmasın, emin olun 15 Mayıs'ta bu ülkeye baharı getireceğiz, huzuru getireceğiz. Bu tür olaylar olmayacak, olayları yaratanlar da sürat ile yakalanıp yargılanacaklar kimse üzülmesin. Biz üzülmüyoruz ama tabii böyle bir olayın olmaması bizim arzularımızdan birisi. Bu olmayacak bir daha Türkiye'de" dedi.